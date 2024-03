10 resort biển Việt Nam được thế giới vinh danh

Các resort thiết kế sang trọng, tiện nghi được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: Dang Thuy Duong

Trong khuôn khổ giải thưởng Readers Choice Awards 2024 lần thứ 17 của Tạp chí du lịch DestinAsian, TP.Hồ Chí Minh và Phú Quốc đã vinh dự vào top điểm đến tốt nhất châu Á.

Tại hạng mục 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam, các resort nằm trong top đều tọa lạc ở những hòn đảo, vịnh biển đẹp, trong đó có một số đại diện là địa điểm từng diễn ra các siêu lễ cưới đẳng cấp quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, InterContinental Phu Quoc Long Beach, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa...

Đứng ở vị trí thứ nhất là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Với địa thế tựa lưng vào bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng rộng 39 ha được bao quanh bởi cảnh quan thiên nhiên trù phú, tuyệt đẹp, đây là khu nghỉ dưỡng được nhiều ngôi sao, các chính khách, tỉ phú lựa chọn khi đến thăm Đà Nẵng.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, resort mang phong cách Việt Nam truyền thống và Pháp, gồm 180 phòng rộng rãi cùng 5 villa và khoảng 20 phòng suites cùng nhiều tiện ích cao cấp.

Khu nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư từng là nơi lưu trú của Tổng thống Mỹ, Nga... Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Trước đó, năm 2017, kênh truyền hình uy tín hàng đầu nước Mỹ CNN đã bình chọn đây là “Địa điểm tổ chức tiệc cưới lý tưởng nhất thế giới". Tạp chí du lịch danh tiếng của Châu Á Travel + Leisure đã bình chọn InterContinental Danang là Khu nghỉ dưỡng Biển hàng đầu Việt Nam năm 2022.

Ngoài ra, Mi Sol Spa của resort đã chiến thắng hạng mục “Phương pháp trị liệu toàn diện của năm” (Holistic Treatment of the Year) trong khuôn khổ giải thưởng “Destination Deluxe Awards 2023” vào tháng 10/2023.

Xếp ở vị trí thứ 2 là khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay nằm dọc bờ biển bãi Khem, phía nam đảo Phú Quốc. Đây là địa điểm từng diễn ra siêu lễ cưới của cặp tỉ phú Rushang Shah và Kaabia Grewal kéo dài 4 ngày đón hơn 700 khách mời là giới thượng lưu đến từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Sự kiện này được cho là khởi nguồn khiến giới siêu giàu Ấn Độ chú ý đến Việt Nam như địa điểm lý tưởng để tổ chức tiệc cưới.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế như một ngôi trường đại học. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc.

Khu nghỉ dưỡng gồm 244 phòng, suite villa và căn hộ cao cấp, được thiết kế dựa trên câu chuyện giả tưởng về một ngôi trường đại học ở thế kỷ 20 mà kiến trúc sư Bill Bensley đã vẽ ra. Công trình mang phong cách Indochine kết hợp giữa kiến trúc tân cổ điển của Pháp cùng phong cách Á Đông.

5 năm liên tiếp (từ 2019-2023) JW Marriott Phu Quoc đã chiến thắng hạng mục "Khu nghỉ dưỡng tổ chức tiệc cưới sang trọng hàng đầu thế giới" của giải thưởng danh giá World Travel Awards.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort sở hữu không gian tổ chức tiệc cưới rộng lớn, ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Thành Luân.

Góp mặt trong danh sách trên là InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort - khu nghỉ dưỡng vừa trở thành tâm điểm chú ý khi diễn ra siêu lễ cưới Ấn Độ với chuỗi hoạt động hoành tráng trong tháng 2.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc (thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina) có vị trí đắc địa, nằm trên Bãi Trường - một trong những bãi biển đẹp nhất đảo Ngọc với 459 phòng nghỉ, căn hộ, villa, 6 nhà hàng và quán bar độc đáo.

Các resort biển ở Việt Nam thu hút giới siêu giàu Ấn Độ đến tổ chức đám cưới. Ảnh: Nguyễn Thành Luân.

Với sự đa dạng về các loại phòng nghỉ cho gia đình, số lượng lớn, không gian tổ chức sự kiện trong nhà và ngoài trời rộng lớn, linh hoạt, biến nơi đây trở thành địa điểm được nhiều cặp đôi "chọn mặt gửi vàng để tổ chức lễ cưới.

Trong năm 2023, InterContinental Phu Quoc đã vinh dự đạt giải Khu nghỉ dưỡng sang trọng cho gia đình tốt nhất châu Á bởi World Travel Awards.

Ngoài ra, danh sách 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam còn có sự góp mặt của: Amanoi Four Seasons The Nam Hai, Hội An Anantara Mui Ne Resort Regent Phú Quốc Banyan Tree Lang Co Anantara Quy Nhon.

Tạp chí DestinAsian thành lập từ năm 2001, là một trong những tờ báo du lịch danh tiếng nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tạp chí hiện đặt trụ sở ở nhiều nước châu Á, trong đó có Singapore và Indonesia.

