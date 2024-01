10 xu hướng chuyển đổi số nổi bật cần chú ý trong năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ảnh minh hoạ.

Trong thế giới công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, chuyển đổi số không chỉ còn là một thuật ngữ, mà đã trở thành yêu cầu chiến lược quan trọng cho các doanh nghiệp muốn duy trì vị thế và tính cạnh tranh. Năm 2024, bối cảnh kỹ thuật số tiếp tục phát triển, mang đến những cơ hội và thách thức mới cho các tổ chức trong mọi lĩnh vực.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường và dữ liệu trực tuyến Statista (Đức), chi tiêu cho chuyển đổi số trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào năm 2026. Đây là một con số đáng kể, cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá 10 xu hướng chuyển đổi số hàng đầu có khả năng định hình bối cảnh kinh doanh trong năm 2024.

1. Tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi số và tầm quan trọng của chúng dự kiến sẽ ngày càng tăng trong năm 2024. Các doanh nghiệp sẽ ngày càng tận dụng các thuật toán AI và ML để phân tích các tập dữ liệu khổng lồ, thu thập thông tin chi tiết có thể hành động và tự động hóa các quy trình phức tạp. Từ chatbot dịch vụ khách hàng đến phân tích dự đoán, việc tích hợp AI và ML sẽ nâng cao khả năng ra quyết định, tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy đổi mới.

2. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh tiếp tục phát triển

Bước vào năm 2024, năng lực của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp và vượt qua những giới hạn từng được cho là bất khả thi. Generative AI là một loại thuật toán có khả năng tạo ra nội dung mới, bao gồm văn bản, hình ảnh, video hoặc các dạng dữ liệu khác. Không giống như các hệ thống AI truyền thống dựa trên các quy tắc được định sẵn, Generative AI tận dụng các tập dữ liệu khổng lồ để tự học và sáng tạo nội dung một cách tự chủ.

Vào năm 2024, Generative AI, đặc biệt dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên (NLG) sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc, cho phép máy móc tạo ra văn bản giống con người với độ chính xác và mạch lạc chưa từng có. Generative AI đang đứng đầu mũi nhọn của chuyển đổi số, hứa hẹn định nghĩa lại cách chúng ta sáng tạo, giao tiếp và đổi mới trong năm 2024.

Từ những trải nghiệm học tập cá nhân hóa và nội dung tiếp thị do AI tạo ra đến những đột phá trong chẩn đoán y tế, tác động của Generative AI lan tỏa rộng khắp. Khi các tổ chức đón nhận công nghệ mang tính chuyển đổi này, việc điều hướng những cân nhắc về đạo đức và thách thức bảo mật đi kèm với việc áp dụng rộng rãi là điều vô cùng quan trọng.

Năm 2024 hứa hẹn một tương lai sáng tạo, hiệu quả và hợp tác hơn, được thúc đẩy bởi mối quan hệ cộng sinh giữa trí tuệ nhạy bén của con người và sức mạnh của Generative AI.

3. Các ứng dụng thông minh được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

Ứng dụng thông minh là một thuật ngữ rộng bao gồm các ứng dụng sử dụng AI để cải thiện chức năng của chúng. Ứng dụng thông minh có thể được tìm thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tài chính, bán lẻ và sản xuất.

Năm 2024, xu hướng của những ứng dụng thông minh tiếp tục phát triển, trong đó các chatbot được hỗ trợ bởi AI, trợ lý giọng nói và tìm kiếm thông minh đang dẫn đầu cuộc đua.

Các chatbot được hỗ trợ bởi AI: Chatbot được hỗ trợ bởi AI đang ngày càng tinh vi, mang đến những tương tác cá nhân hóa và thấu hiểu bối cảnh, qua đó nâng cao mức độ gắn kết của người dùng và chất lượng dịch vụ khách hàng. Các tổ chức ngày càng áp dụng chatbot AI để cải thiện dịch vụ khách hàng, hợp lý hóa giao tiếp và cung cấp hỗ trợ tức thì.

Những chatbot thông minh hơn, hiểu biết hơn, có thể trò chuyện tự nhiên và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn sẽ trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, giáo dục, giải trí,...

Sự phát triển của chatbot AI là một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn một tương lai nơi công nghệ hỗ trợ giao tiếp tự nhiên, cá nhân hóa và hiệu quả hơn, mở ra những cơ hội mới trong cách chúng ta tương tác với các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức.

Trợ lý giọng nói: Công nghệ trợ lý giọng nói đã vượt qua giai đoạn mới lạ ban đầu, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong năm 2024. Xu hướng hiện nay là tích hợp sâu rộng hơn trên nhiều thiết bị, từ điện thoại thông minh và loa thông minh đến ô tô và đồ gia dụng, mang đến cho người dùng sự điều khiển mượt mà.

Các trợ lý ảo như Siri, Google Assistant hay Alexa sẽ ngày càng tích hợp sâu hơn với các thiết bị điện tử trong nhà, xe hơi, cho phép con người giao tiếp và điều khiển mọi thứ bằng giọng nói một cách tiện lợi.

Với sự phát triển của công nghệ trợ lý giọng nói, tương lai của tương tác với công nghệ hứa hẹn trở nên trực quan, dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là một xu hướng mà đang mở ra một cách sống mới, nơi con người chủ động điều khiển cuộc sống bằng chính giọng nói của mình.

Hệ thống tìm kiếm thông minh: Hệ thống này đang tận dụng những thuật toán tiên tiến, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để mang lại kết quả chính xác và phù hợp hơn bao giờ hết, nâng cao trải nghiệm tổng thể cho người dùng. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu ngày càng phức tạp của các truy vấn và sự bùng nổ dữ liệu trực tuyến.

Người dùng không chỉ mong đợi công cụ tìm kiếm trả về thông tin mà còn phải hiểu ý nghĩa đằng sau tìm kiếm và đưa ra kết quả phù hợp với nhu cầu của họ. Điều này dẫn đến việc tích hợp các công nghệ AI phân tích hành vi, sở thích và dữ liệu lịch sử của người dùng để liên tục tinh chỉnh kết quả tìm kiếm.

Các công cụ tìm kiếm như Google Search sẽ thông minh hơn, hiểu bối cảnh tìm kiếm của người dùng tốt hơn, và cung cấp kết quả chính xác, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Sự phát triển của hệ thống tìm kiếm thông minh mang đến một tương lai hứa hẹn, nơi tìm kiếm trực tuyến trở nên chính xác, trực quan và có ý nghĩa hơn. Người dùng sẽ có thể tìm thấy thông tin họ cần nhanh chóng và dễ dàng, mở ra cơ hội cho những khám phá mới mẻ và sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh.

Trong năm 2024, những xu hướng này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn vào AI để tạo ra các ứng dụng thông minh hơn, trực quan hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

4. Công nghệ điện toán đám mây sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược chuyển đổi số

Điện toán đám mây trao quyền cho các tổ chức mở rộng quy mô hoạt động một cách linh hoạt, điều chỉnh tài nguyên dựa trên nhu cầu. Trong năm 2024, khả năng mở rộng này đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược chuyển đổi số, cho phép các doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường một cách nhanh nhạy.

Nền tảng đám mây thúc đẩy đổi mới bằng cách cung cấp quyền truy cập dễ dàng đến vô số dịch vụ, từ trí tuệ nhân tạo và học máy đến phân tích tiên tiến và khả năng kết nối vạn vật (IoT). Với những công cụ sẵn có này, các tổ chức có thể thử nghiệm, lặp lại và triển khai các giải pháp mới với tốc độ nhanh hơn trước đây rất nhiều, thúc đẩy văn hóa đổi mới liên tục.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đầu tư mạnh vào các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập và phát hiện mối đe dọa, mang đến mức độ bảo vệ mà các tổ chức riêng lẻ thường khó đạt được. Điện toán đám mây được dự báo sẽ đứng đầu xu hướng chuyển đổi số trong năm 2024, qua đó thúc đẩy đổi mới, mở rộng quy mô và hiệu quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Điện toán đám mây đang cách mạng hóa cách các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Bằng cách tận dụng sức mạnh của điện toán đám mây, các tổ chức có thể trở nên linh hoạt, thích ứng và thành công hơn trong thế giới kỹ thuật số đầy cạnh tranh này.

5. Công nghệ 5G là đòn bẩy cho chuyển đổi số

Triển khai công nghệ 5G trong năm 2024 hứa hẹn sẽ định nghĩa lại cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Với kết nối nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, các tổ chức có thể nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cho phép truyền dữ liệu và giao tiếp theo thời gian thực. Điều này mở ra những khả năng mới cho thực tế ảo tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và Internet vạn vật (IoT), tạo cơ sở cho sự phát triển của thành phố thông minh, xe tự lái và trải nghiệm khách hàng đầy ấn tượng.

Sự ra đời của 5G không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là một đòn bẩy mạnh mẽ cho chuyển đổi số và sự đổi mới trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp kịp thời đón nhận cơ hội này sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể trong cuộc đua không ngừng nghỉ của nền kinh tế tri thức.

6. Ưu tiên đầu tư vào an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng nhanh chóng, nhu cầu về các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ cũng tăng cao. Trong năm 2024, các tổ chức sẽ ưu tiên an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo tính toàn vẹn của tài sản kỹ thuật số. Với tần suất và mức độ tinh vi của các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào các giải pháp an ninh tiên tiến, bao gồm:

Phát hiện mối đe dọa dựa trên AI: Công nghệ AI thông minh sẽ phân tích dữ liệu lớn, phát hiện các mẫu hình bất thường và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công trước khi chúng gây thiệt hại.

Công nghệ mã hóa tiên tiến: Dữ liệu nhạy cảm sẽ được mã hóa nhiều lớp, đảm bảo an toàn ngay cả khi thông tin bị đánh cắp.

Chương trình đào tạo nhân viên: Tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng, hướng dẫn nhân viên cách nhận biết và ngăn chặn các mối đe dọa phổ biến.

Bằng cách kết hợp các giải pháp này, các tổ chức có thể xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cường trước các cuộc tấn công mạng. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo tính liên tục hoạt động, bảo vệ danh tiếng và duy trì niềm tin của khách hàng trong môi trường số đầy rủi ro.

7. Công nghệ chuỗi khối được ứng dụng rộng rãi

Mặc dù công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được biết đến nhiều nhờ sự bùng nổ của tiền điện tử, nhưng ứng dụng của nó còn vượt ra khỏi lĩnh vực này. Trong năm 2024, các doanh nghiệp sẽ khai thác blockchain để nâng cao tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong nhiều quy trình khác nhau. Từ quản lý chuỗi cung ứng đến xác minh danh tính, blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và khả năng truy xuất nguồn gốc, cách mạng hóa các mô hình kinh doanh truyền thống.

Một số ứng dụng của blockchain ngoài tiền điện tử, bao gồm:

Quản lý chuỗi cung ứng: Theo dõi các mặt hàng từ nguồn gốc đến điểm đến, đảm bảo tính xác thực và minh bạch trong sản xuất và phân phối.

Xác minh danh tính: Cung cấp nền tảng an toàn và đáng tin cậy để xác minh danh tính cá nhân và doanh nghiệp.

Hệ thống bỏ phiếu: Tạo hệ thống bầu cử an toàn, minh bạch và chống gian lận.

Quản lý quyền sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ, chẳng hạn như bằng sáng chế và tác phẩm nghệ thuật.

Ngành y tế: Quản lý hồ sơ bệnh án an toàn, bảo mật và dễ dàng truy cập.

Công nghệ blockchain vẫn đang phát triển và hứa hẹn mang đến nhiều ứng dụng mới trong tương lai. Các doanh nghiệp sớm nhận ra tiềm năng của blockchain sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong nền kinh tế số đang ngày càng phức tạp.

8. Ứng dụng đg65cxshtiện toán biên để xử lý thời gian thực

Năm 2024, xu hướng điện toán biên (edge computing) sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong việc xử lý dữ liệu ngay tại nguồn, giảm độ trễ và tăng cường khả năng hoạt động theo thời gian thực. Xu hướng này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng đòi hỏi độ trễ thấp như xe tự lái, sản xuất thông minh và chăm sóc sức khỏe. Bằng cách phân tán sức mạnh tính toán ra rìa mạng, điện toán biên đảm bảo việc ra quyết định nhanh hơn và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.

Điện toán biên hứa hẹn sẽ trở thành một thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong tương lai. Với sự phát triển của các công nghệ IoT, 5G và trí tuệ nhân tạo, sức mạnh xử lý tại rìa mạng sẽ ngày càng được củng cố, mở ra những khả năng mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

8. Công nghệ bản sao kỹ thuật số sẽ cách mạng hoá nhiều lĩnh vực

Công nghệ bản sao kỹ thuật số (digital twin) là việc tạo ra mô hình ảo song song với các đối tượng hoặc quy trình vật lý. Mô hình này cho phép doanh nghiệp theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất theo thời gian thực. Trong năm 2024, việc áp dụng bản sao kỹ thuật số sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều ngành, lĩnh vực từ sản xuất và chăm sóc sức khỏe đến quy hoạch đô thị. Công nghệ này mang lại những lợi ích vượt trội cho các tổ chức như:

Thấu hiểu sâu hơn về hoạt động: Bản sao kỹ thuật số cung cấp dữ liệu chi tiết và liên tục về các đối tượng vật lý, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách thức vận hành, phát hiện những điểm cần cải thiện.

Dự đoán rủi ro tiềm tàng: Bằng cách mô phỏng các tình huống khác nhau, các tổ chức có thể dự đoán các vấn đề có thể xảy ra và thực hiện các hành động phòng ngừa kịp thời.

Ra quyết định sáng suốt: Với sự hỗ trợ của mô hình ảo, các nhà quản lý có thể đánh giá nhiều lựa chọn khác nhau trước khi đưa ra quyết định, tăng khả năng thành công của các chiến lược.

Công nghệ bản sao kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng và hứa hẹn sẽ cách mạng hóa nhiều lĩnh vực. Trong tương lai, bản sao kỹ thuật số sẽ trở thành công cụ không thể thiếu để quản lý hiệu quả, ra quyết định thông minh và đạt được thành công bền vững.

9. Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường trong tương tác với khách hàng

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng mong đợi những trải nghiệm đắm chìm và cá nhân hóa, công nghệ thực tế tăng cường (AR) sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trong các chiến lược thu hút khách hàng. Trong năm 2024, các doanh nghiệp sẽ tận dụng AR để tạo ra:

Trải nghiệm mua sắm tương tác và cá nhân hóa: Khách hàng có thể “ướm thử” quần áo hay trải nghiệm đồ nội thất ngay tại nhà bằng AR, xem trước sản phẩm trong không gian thực hay tương tác với các mặt hàng trong cửa hàng với thông tin chi tiết.

Thử nghiệm sản phẩm ảo: Ứng dụng AR cho phép khách hàng trải nghiệm sản phẩm trước khi mua, chẳng hạn như lái thử xe hơi ảo hay xem cách thức thực phẩm mới hoạt động trong gian bếp của họ.

Hỗ trợ khách hàng nâng cao: Nhân viên chăm sóc khách hàng có thể sử dụng AR để hướng dẫn khách hàng qua các quy trình phức tạp, sửa chữa thiết bị từ xa hay cung cấp thông tin trực quan về sản phẩm/dịch vụ.

Công nghệ này sẽ không chỉ mang lại sự hài lòng cho khách hàng mà còn góp phần tăng cường sự trung thành với thương hiệu và sự khác biệt trên thị trường.

AR hứa hẹn trở thành một phần không thể thiếu trong tương lai của bán lẻ, marketing và dịch vụ khách hàng. Các doanh nghiệp chủ động đón nhận công nghệ này sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc thu hút và giữ chân khách hàng.

10. Chuyển đổi số bền vững sẽ được nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm

Trong bối cảnh lo ngại về tính bền vững ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc đưa yếu tố môi trường vào chiến lược chuyển đổi số của mình. Năm 2024, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ tập trung vào các hoạt động bền vững, chẳng hạn như:

Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng: Sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, thiết kế không gian làm việc hiệu quả, và tận dụng năng lượng tái tạo.

Giảm thiểu rác thải điện tử: Khuyến khích tái chế thiết bị, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Áp dụng công nghệ xanh: Chọn lựa các giải pháp công nghệ có mức tiêu thụ năng lượng thấp, thân thiện với môi trường, và hỗ trợ quản lý tài nguyên hiệu quả.

Chuyển đổi số bền vững sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hành tinh mà còn nâng cao uy tín thương hiệu và thu hút người tiêu dùng có ý thức về môi trường. Đây sẽ là xu hướng chủ đạo trong tương lai của thế giới kinh doanh. Các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực này sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể và xây dựng được hình ảnh thương hiệu tích cực trong mắt khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư.

Tóm lại, năm 2024, bối cảnh chuyển đổi số hứa hẹn có những bước phát triển thú vị, sẽ định hình lại cách thức các doanh nghiệp vận hành và tương tác với các bên liên quan. Từ việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI và 5G đến việc tập trung mới vào an ninh mạng và tính bền vững, các tổ chức phải đón nhận những xu hướng này để duy trì sự linh hoạt và phát triển trong môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.

Chìa khóa thành công nằm ở cách tiếp cận chiến lược và toàn diện đối với chuyển đổi số, nơi mà đổi mới, khả năng thích ứng và tư duy lấy con người làm trung tâm đóng vai trò cốt yếu. Trên hành trình chuyển đổi sang tương lai kỹ thuật số, việc cập nhật thông tin và chủ động sẽ đóng vai trò then chốt cho các doanh nghiệp đặt mục tiêu dẫn đầu trong ngành của mình.