7 lý do tại sao người bệnh ung thư nên ăn nấm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chế độ ăn uống tốt đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư​. Nấm là thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn uống, do những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn mà nấm mang lại.

Mặc dù chế độ ăn kiêng không thể thay thế cho việc điều trị y tế, nhưng một số hợp chất được tìm thấy trong nấm đã cho thấy những đặc tính đầy hứa hẹn, có thể hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong suốt cuộc hành trình của họ.

1. Nấm có đặc tính điều hòa miễn dịch tốt cho người bệnh ung thư

Một trong những lý do chính khiến nấm được khuyên dùng cho người bệnh ung thư là tác dụng điều hòa miễn dịch. Nấm có chứa beta-glucans, một loại polysaccharide đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường phản ứng của hệ miễn dịch.

Đối với những bệnh nhân ung thư đang trải qua các phương pháp điều trị như hóa trị hoặc xạ trị - vốn có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, việc kết hợp nấm vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể

2. Nấm có tác dụng chống viêm

Viêm mạn tính thường liên quan đến ung thư và có thể góp phần vào sự tiến triển của bệnh. Một số loại nấm như nấm linh chi, nấm maitake… có đặc tính chống viêm.

Những loại nấm này chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học như triterpenoid và polysaccharides… có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Bằng cách giải quyết tình trạng viêm, nấm có khả năng tạo ra một môi trường ít có lợi cho sự phát triển của ung thư.

3. Nấm giàu chất chống oxy hóa

Nấm rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm selen, vitamin C và nhiều loại polyphenol khác nhau. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, các phân tử không ổn định có thể gây tổn hại tế bào và góp phần phát triển ung thư. Bằng cách cung cấp khả năng chống oxy hóa, nấm có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi stress oxy hóa, do phương pháp điều trị ung thư hoặc các yếu tố khác gây ra.

Nấm rất giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, các phân tử không ổn định có thể gây tổn hại tế bào và góp phần phát triển ung thư.

4. Nấm giúp cơ thể thích ứng với các tác nhân gây căng thẳng

Adaptogens là chất có trong một số loại nấm như linh chi và đông trùng hạ thảo có thể giúp cơ thể thích ứng với các tác nhân gây căng thẳng và duy trì sự cân bằng.

Đối với những bệnh nhân ung thư đang phải đối mặt với căng thẳng về thể chất và tinh thần trong quá trình chẩn đoán và điều trị, việc kết hợp nấm thích ứng vào chế độ ăn uống của họ có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

5. Nấm ức chế sự tiến triển của bệnh ung thư

Sự hình thành mạch là quá trình hình thành các mạch máu mới, đóng vai trò trong sự phát triển và lan rộng của các khối u. Một số loại nấm, chẳng hạn như nấm hương và nấm maitake, đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự hình thành mạch.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nhưng những phát hiện này cho thấy một số hợp chất trong nấm có thể cản trở việc cung cấp máu cho khối u, hạn chế khả năng phát triển của chúng.

Một số loại nấm có thể cản trở việc cung cấp máu cho khối u.

6. Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng

Nấm là nguồn thực phẩm ít calo, giàu chất dinh dưỡng. Chúng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin (vitamin B, vitamin D) và khoáng chất (selen, đồng). Đối với những bệnh nhân ung thư có thể phải đối mặt với những thách thức về dinh dưỡng do tác dụng phụ của việc điều trị hoặc chán ăn. Nấm có thể là một sự bổ sung tiện lợi và bổ dưỡng cho chế độ ăn uống của họ.

7. Nấm giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả chức năng miễn dịch của cơ thể. Một số loại nấm, chẳng hạn như nấm hương và nấm maitake, có chứa chất xơ và prebiotic có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Duy trì hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng và đa dạng rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả đối với bệnh nhân ung thư.