Bản án thích đáng cho người đàn bà lừa bán trẻ em gái ra nước ngoài

(Baonghean.vn) - Hám lợi, Vy Thị Hoa trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đã đưa bé gái mới 15 tuổi sang Trung Quốc để bán làm vợ. Đáng nói, đây là lần thứ 2 Hoa phạm tội với cùng tội danh và hành vi của người đàn bà này chỉ bị bại lộ khi nạn nhân thứ hai trở về nước, làm đơn tố cáo tới công an.

Bán bé gái 15 tuổi đi làm chồng xứ người

Xeo Thị Mỵ (SN 1998, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) là người dân tộc Khơ mú. Sinh sống ở xã biên giới, gia đình kinh tế khó khăn nên học hết lớp 7 thì Mỵ quyết định nghỉ học. Cuộc sống của Mỵ chỉ quanh quẩn trong bản làng với gia đình và những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Năm 2013, khi Mỵ đang chơi cùng các bạn thì thấy một người đàn ông lạ đến nhà nói chuyện với bố mình về việc sang Trung Quốc lấy chồng. Người đàn ông đó chính là Ven Văn Mạnh (SN 1961), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Sở dĩ Mạnh đi tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc vì trước đó được Vy Thị Hoa (SN 1964, trú cùng địa phương) liên lạc bàn bạc tìm các cô gái đưa sang Trung Quốc bán lấy chồng sẽ có tiền. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế nên khi được Mạnh đặt vấn đề, bố của Mỵ có hỏi lại: “Nếu cho gia đình 60 triệu đồng thì sẽ hỏi con gái xem có đi không?”. Khi nghe bố nói đến việc sang Trung Quốc lấy chồng, Mỵ đã không nói gì mà bỏ đi chơi cùng các bạn.

Những ngày sau đó, lời hứa hẹn nếu sang Trung Quốc thì bố mẹ sẽ có tiền cứ quanh quẩn trong tâm trí cô bé hơn 15 tuổi. Hơn nữa, khi thấy một số cô gái trong bản sau khi đi nước ngoài thì gia đình có tiền, khiến Mỵ bận tâm. Chừng 20 ngày sau, Mỵ bất ngờ đồng ý “xuất ngoại”. Nhận được thông tin trên, Mạnh như mở cờ trong bụng vì đã tìm được “con mồi”. Đối tượng này liền báo tin cho Hoa. Không lâu sau, Vy Thị Hoa đã trực tiếp đến đón Mỵ rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Cũng từ đây, cô bé hơn 15 tuổi bắt đầu sống cảnh làm vợ nơi xứ người...

Bị cáo Vy Thị Hoa và Ven Văn Mạnh. Ảnh: Trần Vũ

Theo cáo trạng vụ án, sau khi sang Trung Quốc, Hoa đã giao Mỵ cho người phụ nữ tên Hồng (không rõ lai lịch, địa chỉ). Sau đó, Hồng đã bán Mỵ cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Vy Thị Hoa khai nhận, không rõ số tiền Hồng bán người là bao nhiêu, tuy nhiên, người này đưa cho thị 75 triệu đồng. Với khoản tiền trên, Hoa giữ lại 5 triệu đồng là tiền công, 70 triệu đồng đưa cho Mạnh. Sau đó, Mạnh đưa cho gia đình Mỵ 60 triệu đồng, số tiền còn lại thì tiêu xài cá nhân. Về phần nạn nhân, từ khi bị mua về làm vợ, cô bé chủ yếu sống trong sự quản thúc của gia đình “chồng”. Khoảng 1 năm sau, Mỵ mang thai và sinh con.

Khi đứa con hơn 1 tuổi, vì nhớ gia đình, nhớ quê hương, Mỵ đưa ra một số lý do để xin gia đình chồng về Việt Nam. Đến năm 2016, Mỵ trở về Việt Nam. Ngày 23/5/2023, nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi mua bán trẻ em của các đối tượng tới cơ quan công an. Ngày hôm sau, 2 đối tượng Hoa và Mạnh đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi mua bán trẻ em.

Giá phải trả

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vy Thị Hoa và Ven Văn Mạnh cùng về tội “Mua bán trẻ em”. Đáng nói, đây là lần thứ 2 Hoa hầu tòa cũng về tội liên quan đến hành vi mua bán người.

Lần thứ 2 hầu tòa, nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Về số tiền được hưởng lợi, bị cáo khai đã tiêu xài hết. Hoa đưa ra các lý do như hoàn gia đình cảnh khó khăn, kém hiểu biết pháp luật để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Trước câu hỏi vì sao từng một lần bị xét xử về tội mua bán người nhưng vẫn tái phạm thì nữ bị cáo im lặng. Phạm tội với vai trò đồng phạm, bị cáo Ven Văn Mạnh trình bày rất hối hận vì đã giúp Hoa tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc. Sau khi nhận thức được hành vi của mình là sai trái, bị cáo đã đến công an đầu thú, đồng thời tác động gia đình bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại.

Đến tham dự tòa, bị hại đã có lời xin giảm án cho các bị cáo. Mỵ trình bày, thời điểm bị đưa sang Trung Quốc vì nhận thức pháp luật hạn chế, lại thấy gia đình mình nghèo nên muốn đi để có tiền giúp đỡ gia đình. Số tiền 60 triệu đồng mà gia đình Mỵ nhận được, bị hại này cho hay, bố mẹ dùng để sửa nhà và mua bò về nuôi.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, quyền được chăm sóc, giáo dục của người bị hại và coi trẻ em là món hàng hóa để trao đổi nên cần xét xử nghiêm. Các bị cáo đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, sự nhẹ dạ cả tin của bị hại để thực hiện hành vi trái pháp luật nên cần đưa ra bản án nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung.

Xét trong vụ án này bị cáo Vy Thị Hoa là người khởi xướng phạm tội, nên tòa tuyên phạt 9 năm tù. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Ven Văn Mạnh lĩnh án 8 năm tù cùng tội Mua bán trẻ em.

Lời nhắn nhủ từ bị hại

Tại phiên tòa, kể về quãng thời gian bị bán sang xứ người, Mỵ chia sẻ: Thời gian đầu do bất đồng về ngôn ngữ nên em sống thu mình, khép kín. Dù không bị đánh đập nhưng việc bị gia đình chồng quản lý khiến bản thân luôn cảm thấy ngột ngạt. Sau đó một thời gian, cuộc sống của em có vẻ thoải mái hơn, nhưng em vẫn không được ra ngoài. Chừng 1 năm sau ngày bị mua về làm vợ, Mỵ mang thai và sinh đứa con trai cho nhà chồng.

Bị hại đến tham dự tòa đã kể lại cuộc sống nơi xứ người. Ảnh: Trần Vũ

Mỵ kể, vì nhỏ tuổi lại trải qua quá trình sinh nở khó khăn nên sức khỏe yếu hơn. Thêm vào đó, việc nhớ quê, nhớ gia đình nên Mỵ nghĩ cách phải về Việt Nam. Vào năm 2016, sau 3 năm bị bán, Xeo Thị Mỵ trở về nước đoàn tụ cùng gia đình. “Khi quyết định bỏ về, em phải để lại đứa con nhỏ bên đó. Thời gian đầu em nhớ con lắm, nhưng không dám quay lại. Hiện thằng bé hơn 9 tuổi rồi, chắc nó lớn hơn trước nhiều”, Mỵ bộc bạch.

Sau khi về nước một thời gian, Mỵ kết hôn với người đàn ông cùng bản. Hai vợ chồng hiện đã có 2 con chung. Kể về cuộc sống hiện tại, Mỵ tâm sự dù còn khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì em được sống trên quê hương mình, được gần bố mẹ và nhất là lấy người đàn ông mà bản thân có tình cảm.

Cũng thông qua phiên tòa, nạn nhân nhắn nhủ với mọi người cần cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã hội. Nhất là việc đồng ý xuất ngoại với mục đích làm việc hay lấy chồng. Bởi nếu không suy nghĩ chín chắn sẽ sập bẫy những kẻ xấu mà kết cục sau đó không thể lường trước được.

Có thể thấy, vì sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin mà Mỵ đã đồng ý “xuất ngoại” khi chưa đủ tuổi vị thành niên; vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng vì tiền mà bất chấp đạo lý, pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội…

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)