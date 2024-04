Bắt 'bà trùm' vụ lừa 7.000 người mua điện thoại, chiếm đoạt hơn 90 tỷ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cơ quan công an vừa bắt "bà trùm" Bùi Thị Hương cùng nhóm đối tượng đã lừa khoảng 7.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Sáng 8/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng xã hội, lừa khoảng 7.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, công an đã khởi tố "bà trùm" Bùi Thị Hương (SN 1981, trú Hà Nội) cùng 21 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 20 máy tính, 3.000 điện thoại chất lượng kém.

Theo cơ quan điều tra, từ thông tin các bị hại cung cấp, vào tháng 1/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán điện thoại giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki.

Công an làm việc với "bà trùm" Bùi Thị Hương. Ảnh: CACC

Các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Sau đó, các đối tượng đăng tải hình ảnh điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1,5-2,5 triệu đồng, sau đó giao hàng là sản phẩm giả (gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ).

Sau khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng. Sau khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.

Cuối tháng 1/2024, Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ, chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án, tại địa bàn TP Hà Nội và TP Thanh Hoá, bắt giữ 9 đối tượng. Trong đó Đặng Thị Thêm (SN 1995, trú phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng chồng Lê Quang Vinh (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Đặng Thị Thêm cùng chồng bị bắt giữ tại Hà Nội. Ảnh: CACC

Tiến hành khám xét các địa điểm, công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng chục điện thoại di động, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả, hơn 100 điện thoại di động chất lượng kém phục vụ hoạt động phạm tội.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, cuối năm 2022, Đặng Thị Thêm tách ra cùng chồng là Lê Quang Vinh thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng. Ban chuyên án xác định Bùi Thị Hương và đồng bọn đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại Hà Nội, cảnh sát đã tổ chức 3 mũi trinh sát gồm 50 cán bộ chiến sỹ đồng loạt đánh bắt và khám xét 3 địa điểm quan trọng, gồm tổng kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, Hoài Đức, TP Hà Nội. Toà nhà A3, nơi "trưởng nhóm” Nguyễn Minh Đức (SN 1987, thường trú Hưng Yên) và cấp dưới làm việc tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm và căn hộ của nhóm kế toán Trần Thị Hiền, phụ trách cho Bùi Thị Hương, đóng tại đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn.

Quá trình khám xét kho hàng của Bùi Thị Hương, công an phát hiện hàng nghìn hộp điện thoại được sắp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của toà nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.

Bùi Thị Hương tại kho hàng của đối tượng. Ảnh: CACC

Bùi Thị Hương khai nhận, từ tháng 6/2022, đối tượng này bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Sau đó, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.

Công an xác định, đường dây này hoạt động từ 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.