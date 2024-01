Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thanh (SN 1963) trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, mặc dù không được phép thực hiện dịch vụ cung ứng phân bón cho nông dân trong xã, Nguyễn Đức Thanh vẫn lấy danh nghĩa Hội Nông dân xã Nghi Thạch để ký hợp đồng với một doanh nghiệp về việc mua phân bón để cung ứng cho nông dân.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phân bón, Nguyễn Đức Thanh không cung ứng cho nông dân mà đem đi bán. Đến hẹn thanh toán số tiền mua hàng hơn 1 tỷ đồng cho doanh nghiệp, Thanh không trả tiền, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Đức Thanh. Ảnh: Hồ Hưng

Ngày 2/12/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Đức Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bỏ trốn, để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Nguyễn Đức Thanh đã xuất cảnh sang Malaysia. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh nhận được thông tin, tháng 12/2023, đối tượng Thanh sử dụng hộ chiếu mang tên người khác nhập cảnh vào Việt Nam và đang lẩn trốn trong nước.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng kiên trì lần theo các manh mối để truy tìm đối tượng Thanh.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 0h30 ngày 21/1/2024, tại huyện Quỳ Hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đức Thanh.

Sau đó, đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.