Bắt giữ đối tượng ném chai xăng vào nhà dân khiến 3 người bị thương

Sáng 16/11, Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận xác nhận thông tin, đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Minh (thường gọi là "Tèo"; SN 1987; trú tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào 0h15 cùng ngày.

Nguyễn Thanh Minh tại CQĐT.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/11, Minh đã ném chai xăng vào nhà chị Đ.T.Y (trú tại xã Bình An, huyện Bắc Bình). Vụ cháy khiến anh V.A.L (chồng), con và cháu chị Y. bị phỏng. Trong đó, bé V.T.A (SN 2023, con ruột chị Y, khoảng 4 tháng tuổi) bị phỏng độ II diện tích 28% ở vùng mặt, tay; hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua điều tra, Công an huyện Bắc Bình xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đòi nợ cá nhân giữa đối tượng Nguyễn Thanh Minh với chị Đ.T.Y.

Anh V.A.L và cháu V.A.T, nạn nhân của vụ ném chai xăng.

Công an huyện Bắc Bình đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng. Sau gần 2 ngày, Công an huyện Bắc Bình đã giữ được Nguyễn Thanh Minh. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bắc Bình tiếp tục điều tra xử lý.