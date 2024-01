Bắt người đàn ông dùng dao dọa cha, chém chú ruột thương tích

Ngày 6/1, Công an thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Sỹ (SN 1992, trú tại tổ 19, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, TP. Hội An) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 20/9/2023, Sỹ có hành vi dùng dao hăm dọa cha của mình. Thấy vậy, ông Cường (chú ruột của Sỹ) dự định chở anh mình đi trốn.

Đối tượng Phạm Văn Sỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Lúc này Sỹ cầm dao đuổi theo, chém vào lưng ông Cường gây thương tích.

Phạm Văn Sỹ là đối tượng đã có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và tiền sự về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.