Bắt nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng vạn viên chống đột quỵ giả

Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả quy mô lớn, bán ra thị trường lượng hàng hóa giá trị 50 tỷ đồng.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thịnh (SN 1978); Nguyễn Lan Hương (SN 1984); Trần Anh Cường (SN 1994); Ngô Thị Tú (SN 1982); Nông Quang Hải (SN 1991); Nhữ Thị Minh (SN 1991); Phạm Văn Chiến (SN 1985), đều trú ở TP Hà Nội và Trịnh Thị Hiệp (SN 1985), trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Công an xác định, Nguyễn Thị Thịnh là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả.

Số hàng giả là thực phẩm bị Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, qua theo dõi, Công an TP Thanh Hóa phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4/4, Công an TP Thanh Hóa tiến hành phá án, khám xét đồng loạt tại 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, sản xuất, cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nguyễn Thị Thịnh (X) và các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: CACC

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất các loại hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng gồm: Hơn 4.000 hộp an cung viên hoàn thành phẩm (loại hộp 10 viên), giá trị hàng hóa tương đương 10 tỷ đồng; 100 hộp an cung ngưu hoàng hoàn (loại 60 viên/hộp).

Ngoài ra, công an thu giữ máy móc, các vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm giả như bao đựng, lọ nhựa, tem nhãn...

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20 nghìn hộp viên hoàn chống đột quỵ giả với giá trị tương đương khoảng 50 tỷ đồng.