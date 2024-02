Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tọa đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

TS.BSCK2 Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện chia sẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu mà Bệnh viện đã đạt được. Ảnh: Đậu Huyền

Tại chương trình Tọa đàm, tập thể Bệnh viện đã cùng nhau ôn lại chặng đường 12 hình thành và phát triển của Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An; với nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2020, Bệnh viện đạt danh hiệu “Bệnh viện xanh” do Hiệp hội Thông tin Tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam (VICETA) trao tặng và danh hiệu tốp 50 dịch vụ hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng cho dịch vụ khám, chữa bệnh. Năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An trở thành địa chỉ y tế tin cậy của người dân trong tỉnh và khu vực. Năm 2023, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 30.000 bệnh nhân đến khám bệnh, tăng hơn 15% so với năm 2022; với gần 7.000 ca phẫu thuật, tăng 14% so với năm 2022. Bệnh viện vinh dự tham gia báo cáo tại Hội nghị Chấn thương chỉnh hình Việt Nam lần thứ 20 và Hội nghị Chấn thương chỉnh hình nhi. Bệnh viện cũng được công nhận 3 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh; 16 đề tài cấp cơ sở.

Chương trình có sự tham dự của Ban Giám đốc Bệnh viện, toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng các cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Bệnh viện. Ảnh: Đậu Huyền

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, TS.BSCK2 Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện chia sẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu mà Bệnh viện đã đạt được trong những năm qua, đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ đồng nghiệp đã và đang đóng góp công sức, tâm huyết để làm nên Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình hôm nay; đặc biệt, những người đã đặt niềm tin và gắn bó cùng Bệnh viện từ những ngày đầu thành lập.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện cũng gửi lời chúc mừng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tập thể Bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Tặng quà tri ân các cựu cán bộ, công nhân viên Bệnh viện qua các thời kỳ. Ảnh: Đậu Huyền

Dịp này, Bệnh viện cũng gửi những món quà tri ân tới các cựu cán bộ, công nhân viên Bệnh viện qua các thời kỳ.