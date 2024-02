Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trong năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được Bộ trưởng Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế về thăm và làm việc và kết luận về việc cần thiết xây dựng Bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025.

Cũng trong năm, Bệnh viện đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các Bệnh viện Trung ương, các trường đại học, các đơn vị y tế trên toàn quốc và Bệnh viện được đánh giá cao những thành tích đáng tự hào trong suốt 105 năm qua.

Triển khai thành công kỹ thuật lấy, ghép đa tạng từ người cho chết não. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Về phát triển chuyên môn kỹ thuật, lần đầu tiên Bệnh viện đã tư vấn và triển khai thành công kỹ thuật lấy, ghép đa tạng từ người cho chết não với sự phối hợp và hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế…

Tính đến nay, Bệnh viện đã triển khai thực hiện được gần 11.000 kỹ thuật trong danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh phân theo tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, trong đó đã thực hiện được 90% kỹ thuật tuyến Trung ương, có nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, tiêu biểu như: Ghép tạng, IVF, phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành, triển khai kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy...

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhân lễ kỷ niệm 105 ngày truyền thống. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Trước những khó khăn, thách thức chung của toàn ngành Y tế, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, trang thiết bị y tế theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP, Nghị quyết 30/NQ-CP và Thông tư 14/2023/TT-BYT. Tiêu biểu là việc đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ như máy MRI 3.0; máy Cắt lớp vi tính 512 có phần mềm trí tuệ nhân tạo và một số trang thiết bị phục vụ các chuyên ngành chuyên sâu như: Tim mạch, đột quỵ, ngoại khoa, sản phụ khoa… có sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị nhằm đảm bảo tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhân kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Song song với việc triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện đã tập trung đổi mới sáng tạo, đột phá và bước đầu triển khai thành công việc chuyển đổi số, áp dụng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, thông qua các hình thức như: Mã QR, thẻ ATM, chuyển khoản, đăng ký khám trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc triển khai tốt phương án tự chủ kinh phí thường xuyên và kinh phí đầu tư không những đã đảm bảo cho sự ổn định mà còn tạo động lực mới trong việc phát triển bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, với thành tích 17 giải thưởng Khoa học sáng tạo 2020 – 2023; lần thứ 2 đạt giải kim cương do Hội Đột quỵ thế giới chứng nhận. Trong năm, Bệnh viện đã tổ chức thành công 02 hội nghị khoa học toàn quốc: Hội nghị Gan, Mật, Tuỵ và Hội nghị Phẫu thuật thần kinh; kết hợp với các trường đại học tổ chức thành công 06 khóa học đào tạo chuyên khoa cấp I, cấp II tại Nghệ An.

Cán bộ, viên chức Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2024. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Đáp ứng yêu cầu phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, trong năm, bệnh viện tiến hành thành lập mới 5 đơn vị chuyên môn chuyên sâu trên cơ sở các khoa, trung tâm và 3 đơn vị tham mưu quản lý ở các lĩnh vực chuyên ngành quản lý trong bệnh viện nhằm đảm bảo pháp chế và quy trình đầu tư, mua sắm.

Đồng thời, bệnh viện cũng mở rộng việc hợp tác đối ngoại toàn diện, xây dựng kế hoạch đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện các trường đại học, Bệnh viện chuyên ngành đối với tất cả các kỹ thuật chuyên môn theo Quyết định 3304/BYT về Bệnh viện hạng đặc biệt.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị y tế trong ngành hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh. Cùng với hệ thống y tế toàn quốc thực hiện tốt công tác chuyển trạng thái bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, được ngành Y tế và tỉnh Nghệ An đánh giá cao.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức "Phiên chợ Tết 0 đồng" dành cho bệnh nhân nghèo. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Năm 2023, bệnh viện tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tổng số tiền cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện ủng hộ các quỹ an sinh xã hội là hơn 1 tỷ đồng; thực hiện việc hỗ trợ, thăm hỏi cùng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà tình nghĩa; quan tâm, chia sẻ cùng bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện; hỗ trợ cho cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt hỗ trợ 100% kinh phí cho trường hợp hiến tạng từ người cho chết não bằng nguồn kinh phí an sinh xã hội của Bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: Năm 2024 là năm đặc biệt có nhiều ý nghĩa quan trọng với Bệnh viện. Đây là năm tiến về đích trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bệnh viện; là năm thứ 3 thực hiện Quyết định 1670/2021/QĐ-BYT về giao nhiệm vụ tuyến cuối cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; là năm thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ Nghệ An về việc phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ thượng cờ và mít tinh kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh tư liệu: Hồ Hà

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới, nỗ lực; đề cao trách nhiệm gương mẫu, kỷ cương, đoàn kết, hội nhập, chuyên nghiệp… xây dựng bệnh viện phát triển mọi mặt, khẳng định bệnh viện chuyên sâu, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025; góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.