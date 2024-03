Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tổ chức hội thảo ‘Cập nhật điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp - một góc nhìn mới’

(Baonghean.vn) - “Cập nhật điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp - một góc nhìn mới” là chủ đề Hội thảo do Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tổ chức sáng 17/3.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ CKI Hoàng Văn Hảo - Chủ tịch Hội Đông y Nghệ An.

Về phía Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có sự tham dự của bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện; Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện và các đại diện khoa phòng liên quan.

Hội thảo còn có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều trị các bệnh lý về cơ - xương - khớp trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Đinh Nguyệt

Chia sẻ kinh nghiệm kết hợp hai nền y học trong điều trị bệnh lý cơ - xương - khớp

Phát biểu mở đầu hội thảo, bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhấn mạnh: “Hiện nay, bệnh lý cơ - xương - khớp là loại bệnh lý rất phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo ước tính của ngành Y tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc các bệnh xương khớp cao nhất thế giới. Các bệnh lý này mặc dù ít gây tử vong nhưng nó là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự tàn phế, làm người bệnh mất khả năng vận động và lao động, gây đau đớn, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An mong muốn thông qua Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp điều trị tối ưu cho người bệnh mắc bệnh lý cơ - xương - khớp. Ảnh: Đinh Nguyệt

Y học cổ truyền (YHCT) và Y học hiện đại (YHHĐ) đều có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc điều trị các loại bệnh lý trên. Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là Bệnh viện hạng I tuyến tỉnh, có quy mô lớn nhất cả nước trong khối Y học cổ truyền. Những năm qua, Bệnh viện đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bệnh viện ứng dụng máy sóng ngắn, hỗ trợ điều trị giảm đau, chống viêm, giảm ứ đọng, tăng cường lưu lượng máu lưu thông và giảm căng thẳng của hệ thần kinh thực vật. Ảnh: San Hoa

Dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Cập nhật điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp - một góc nhìn mới” nhằm kế thừa, chắt lọc tinh hoa và phối hợp nhuần nhuyễn hai nền y học, từ đó đề xuất các giải pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.

Đây là cơ hội quý báu để các đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại”.

PGS. TS. Trương Hải Nhung – Tổng thư ký Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đề tài khoa học: "Huyết tương giàu tiểu cầu hoạt hóa và Fibrin giàu tiểu cầu ứng dụng trong cơ xương khớp". Ảnh: Đinh Nguyệt

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều trị các bệnh lý về cơ - xương - khớp trên cả nước, với đa dạng các chủ đề báo cáo hữu ích; mang lại những góc nhìn mới mẻ về các phương pháp điều trị kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại.

Theo đó, các báo cáo tại hội thảo tập trung vào các nội dung: Vai trò của YHCT trong điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp; Kết hợp YHCT-YHHĐ trong điều trị thoái hóa khớp; Kết hợp y học cổ truyền trong điều trị viêm khớp dạng thấp; Đánh giá tác dụng của liệu pháp kinh cân trong điều trị Hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống cổ; Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng bài thuốc “Tam tý thang” kết hợp siêu âm trị liệu hoặc điện châm; Báo cáo Huyết tương giàu tiểu cầu hoạt hóa và Fibrin giàu tiểu cầu ứng dụng trong cơ - xương - khớp.

ThS. BSCKII Nguyễn Thị Kim Dinh – Trưởng Khoa Nội B Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trình bày báo cáo "Vai trò của YHCT trong điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp". Ảnh: Đinh Nguyệt

Chú trọng ứng dụng các nghiên cứu khoa học nâng cao hiệu quả điều trị

Phát biểu tại Hội thảo, Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, theo đó, Nghệ An được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ, thành phố Vinh đóng vai trò hạt nhân... các đơn vị y tế trong ngành sẽ xây dựng và phát triển trở thành một số bệnh viện tuyến cuối; trong đó Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An phấn đấu trở thành Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền hạng I và Bệnh viện tuyến cuối khu vực.

Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Hội thảo. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đánh giá cao đóng góp của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trong sự phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, thời gian qua, Bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị y tế tuyến trên, tập trung triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, để tiếp nhận và điều trị hiệu quả bệnh nhân không những của Nghệ An mà các tỉnh lân cận.

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bệnh viện đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đồng chí mong muốn thời gian tới, việc nghiên cứu khoa học trở thành nội dung thường quy tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho công tác KCB, để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị; từ đó mở rộng mô hình không những tại bệnh viện và các tuyến y tế cơ sở.

Việc phối hợp y học cổ truyền và hiện đại trong bệnh lý cơ - xương - khớp trong điều trị hiện nay rất được chú trọng, bởi vì đây là bệnh lý khó điều trị ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bởi vậy, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế mong muốn, trên cơ sở các nội dung báo cáo khoa học, đề tài mà thầy thuốc, nhà khoa học trao đổi sẽ là kinh nghiệm quý nâng cao hiệu quả điều trị; đây cũng là cơ hội của các thầy thuốc được trao đổi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp, để giải quyết các vấn đề xảy ra tại Bệnh viện.

Tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các báo cáo viên tham gia Hội thảo. Ảnh: PV

Hội thảo cũng là một trong những hoạt động thiết thực thuộc chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (16/4/1964 - 16/4/2024)./.