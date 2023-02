Biden không hối hận vì đã không bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc sớm hơn

(Baonghean.vn) - Vòng 2 V-League kết thúc với chiến thắng thuyết phục, nặng cân của đội đương kim vô địch Hà Nội FC trước đội bóng ứng viên thượng hạng Công an Hà Nội (2-0, đều do công của Văn Quyết).

(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 1078-CV/BTGTU về việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023.

(Baonghean.vn) -Trước trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An gặp Hải Phòng tại vòng 3 V.League 2023, mặt cỏ sân Vinh được khôi phục trả lại màu xanh như vốn có.

(Baonghean.vn) - Sau hai vòng đấu đầu tiên tại V.League 2023, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể có chiến thắng. Trong đó hàng công của Sông Lam Nghệ An đang là nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Huy Hoàng.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về nội dung ký kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 – 2028.

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chứng kiến chứng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore; 28 hộ dân sống bất an vì dự án đường chậm tiến độ… là một số nội dung đáng chú ý trên baonghean.vn.