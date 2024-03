Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng chủ trì tại điểm cầu chính. Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã chủ động, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, góp phần giảm thiểu thiệt hại đối với nhân dân, Nhà nước và các đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác trao đổi thông tin, phối hợp, hiệp đồng và thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành và địa phương đảm bảo chặt chẽ, nền nếp. Phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các loại trang bị, phương tiện được trang cấp, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu với nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã điều động 65 đợt phương tiện tàu, xuồng và ô tô các loại, 1.079 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đã đưa được 18 thuyền viên vào bờ an toàn; chữa cháy 15,7 ha rừng; hỗ trợ di dời 578 người dân đến nơi trú, tránh an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ phương tiện đã thông báo, hướng dẫn và kêu gọi được 6.086 lượt/15.078 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão.