Các đơn vị, địa phương chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

* Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, nhân viên Sở Y tế Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Nghệ An nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Minh Khôi

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phối hợp với các đơn vị trong Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã quan tâm, chỉ đạo phối hợp sát sao và đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh trong suốt những năm qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ y tế cơ sở tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng Công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Minh Khôi

*Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử các đoàn công tác đến thăm, tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp tỉnh, Trường Đại học Y khoa Vinh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Quân y 4.

Đại tá Trần Võ Việt – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: Trọng Kiên

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đã đạt được; gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của các đơn vị y tế trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn các tỉnh. Năm qua, các đơn vị đã phối hợp tốt trong công tác khám sức khỏe đợt tuyển quân; công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trong việc xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế quân dân y đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp giúp đỡ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của quân và dân trên địa bàn tỉnh.

Trọng Kiên

* Ngày 23/2, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức 3 đoàn đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn.

Đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Phòng Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Năm qua, các trạm y tế cơ sở đã hạn chế, khắc phục những thiếu sót trong ngành, ngăn chặn và phòng, chống, không để dịch bệnh xảy ra, chất lượng khám, chữa bệnh ngày một tốt hơn, trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh ngày càng hiện đại, nâng cao chất lượng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo huyện cũng mong muốn đội ngũ y, bác sĩ cố gắng khắc phục khó khăn, làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân với tinh thần, trách nhiệm y đức của người thầy thuốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.