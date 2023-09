Cảnh giác với thủ đoạn 'giúp' nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng lấy lại tiền đã mất

(Baonghean.vn) - Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa bắt giữ Phan Văn Khải về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn cả nước.

Theo đó, từ tháng 7/2023 Phan Văn Khải (SN 2005), trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương bắt đầu đăng tải các bài viết trên Facebook với nội dung có thể giúp các nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng lấy lại tiền đã mất...

Khải sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chế ra các hình ảnh lấy lại thành công số tiền của nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt trước đó rồi gửi cho nạn nhân. Sau khi được tin tưởng, tùy số tiền bị hại đã mất Khải yêu cầu chuyển 2-10 triệu đồng để được hoàn trả số tiền đã bị lừa đảo. Khi nạn nhân vừa chuyển tiền xong, Khải cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 07/9/2023, Công an huyện Thanh Chương và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An đồng chủ trì, phá chuyên án, bắt giữ thành công Phan Văn Khải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 1 điện thoại di động, 1 máy Ipad, 2 cây vàng và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Khải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ: Chỉ trong tháng 8/2023, Phan Văn Khải đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên cả nước với số tiền 48 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Hậu

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo toàn thể cán bộ và nhân dân nêu cao cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng mục đích gì. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng không quen biết qua mạng xã hội.

Khi phát hiện các vụ việc nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm, hãy liên hệ ngay với Công an nơi cư trú để được hướng dẫn, xử lý.