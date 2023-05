Cạy cửa ô tô trộm gần 800 triệu để đi chơi lễ

Để có tiền và “lên đồ” đi chơi lễ, 3 thiếu niên 14 -16 tuổi đã rủ nhau đi cạy cửa xe ô tô, trộm cắp tài sản. Sau khi trộm được nhiều tiền mặt, dây chuyền tổng trị giá gần 800 triệu đồng, cả 3 đã ra tiệm vàng sắm mỗi người một lắc vàng, mua xe máy xịn, Iphone...

Ngày 1/5, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Huy (SN 2007, trú quận Sơn Trà), Nguyễn Thành Đạt (SN 2008) và Võ Văn Tùng (SN 2007, đều trú quận Thanh Khê) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ tiếp nhận trình báo của anh N.Đ.Q (trú phường Khuê Trung) về việc bị kẻ gian đột nhập ôtô bán tải mang BKS 74C-105… lấy trộm tài sản, trong đó có dây chuyền vàng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng xác định các đối tượng tình nghi gây ra đột nhập xe ô tô bán tải của anh Q để trộm cắp tài sản chính là Lê Quốc Huy, Nguyễn Thành Đạt và Võ Văn Tùng nên “mời” 3 đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Huy, Đạt và Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền đi chơi lễ, cả 3 đã rủ nhau tìm các xe ô tô đậu ngoài đường để chờ cơ hội, cạy khóa trộm cắp tài sản.

Khoảng 14h ngày 23/ 4, Tùng điều khiển xe máy chở Huy và Đạt đến đường Nguyễn Trung Ngạn (phường Khuê Trung, Cẩm Lệ) phát hiện xe bán tải BKS 74C- 105 của anh Q. đang đỗ ven đường. Lúc này, Huy đứng cảnh giới, còn Đạt và Tùng tiếp cận, chui vào trong xe ô tô lục tìm tài sản. Sau khi lấy được dây chuyền bằng kim loại màu vàng và tiền mặt, Đạt, Tùng ra xe để Huy chở đi.

Chiều cùng ngày, Huy, Đạt và Tùng mang dây chuyền trộm được đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương (quận Thanh Khê) bán với giá hơn 403 triệu đồng. Có được tiền, cả 3 dẫn nhau đi sắm mỗi người một lắc tay, dây chuyền vàng, 3 xe máy Honda Airblade và 3 điện thoại di động gồm Iphone 14 promax, Iphone 14 plus hết tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Số tiền còn lại các đối tượng giữ làm “quỹ chung” để đi ăn chơi lễ... nhưng chẳng ngờ cả ba bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, vào thời điểm gây án Tùng 16 tuổi 3 tháng, Đạt 14 tuổi 11 tháng và Huy 15 tuổi 5 tháng nhưng trước đó, năm 2022, các đối tượng đã có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, bị Công an quận Hải Châu xử phạt hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo”.