Chốt thời gian kiểm định do nổ mìn làm nứt, lún nhà cửa trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3km (đoạn qua Nghệ An 44,4km và qua Hà Tĩnh 4,9km), là 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư 11.157 tỷ đồng với 5 gói thầu xây lắp, được khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024.

Tại dự án thành phần này có tiểu dự án hầm Thần Vũ, gói thầu XL03, đi qua đồi Xuân Dương. Do ngay tại khu vực đường dẫn vào hầm Thần Vũ, qua đồi Xuân Dương có khu vực núi đá, khiến các đơn vị thi công bắt buộc phải nổ mìn hạ độ cao nền đường. Từ đầu năm 2023, việc nổ mìn đã được đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 và chi nhánh Vật liệu nổ miền Trung thực hiện. Tuy nhiên, do dưới chân đồi Xuân Dương, cạnh đường cao tốc Bắc - Nam, cách vị trí nổ mìn hơn 60m có nhiều hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú (Diễn Châu) sinh sống nên khi nổ mìn, thi công bằng lu rung đã có những ảnh hưởng xấu đến công trình nhà ở. Chính vì vậy, đã vài lần người dân yêu cầu dừng nổ mìn để đánh giá những ảnh hưởng, và điều chỉnh biện pháp thi công.

Nhà bà Lê Thị Chung nằm gần với khu vực nổ mìn. Ảnh: Tiến Đông

Vào cuối tháng 10/2023, Báo Nghệ An cũng đã ghi nhận tình trạng người dân phản đối việc nổ mìn làm ảnh hưởng đến nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp giữa những bên liên quan, nhằm thống nhất phương án giải quyết quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

Mới đây, chúng tôi tiếp tục có mặt tại khu vực xóm 2, xã Diễn Phú để ghi nhận phương án giải quyết quyền lợi của người dân và tiến độ thực hiện việc nổ mìn hạ độ cao tại đồi Xuân Dương. Được biết, đã có 5/6 hộ gia đình phản đối việc nổ mìn trước đó thống nhất phương án chấp thuận để đơn vị tiếp tục thi công và chờ đến khi thi công xong hạng mục nổ mìn (dự kiến khoảng ngày 31/3/2024), thì mới tổ chức giám định lại. Sau đó, trên cơ sở kết quả giám định thì sẽ tính toán thiệt hại, đề nghị doanh nghiệp dự án tiến hành chi trả bồi thường. Một hộ gia đình còn lại, đã thống nhất với phương án bồi thường tổn thất đã được đơn vị giám định của doanh nghiệp dự án lập, chấp nhận ký phương án và nhận tiền bồi thường.

Nhà ông Trần Văn Năm bị nứt do dư chấn của việc nổ mìn. Ảnh: Nhật Lân

Bà Lê Thị Chung, là 1 trong 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường mà chờ đến khi thi công xong hạng mục nổ mìn mới đồng ý giám định để tính toán thiệt hại, cho biết: Gia đình bà ở sát với khu vực nổ mìn, khi đơn vị thi công tiến hành nổ mìn đã gây rung chấn mạnh làm gãy trụ, sụp trần. Sau đó, đơn vị thi công đã lên phương án đền bù 2 đợt, đợt 1 là 16 triệu đồng; đợt 2 là 11 triệu đồng, nhưng gia đình bà không thống nhất. Sau nhiều lần họp thì nhất trí với phương án để nổ mìn xong mới giám định và đền bù một lần.

Giảm lượng nổ tránh ảnh hưởng đến nhà dân

Liên quan đến công tác nổ mìn, hạ độ cao nền đường tại Km438+500 - Km438+681,2 thuộc xóm 2, xã Diễn Phú, ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Ngay khi đơn vị thi công tiến hành nổ mìn, chính quyền địa phương đã ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và đã tổ chức nhiều cuộc họp giữa các bên nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhằm không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Đến ngày 29/1/2024, tại cuộc họp giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp dự án, Ban quản lý Dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị thi công, cùng 6 hộ dân liên quan.

Khu vực khoan đặt thuốc nổ để phá đá hạ độ cao mặt đường. Ảnh: Tiến Đông

“Ngay tại buổi làm việc, 1 hộ gia đình đã thống nhất với phương án bồi thường tổn thất đã được đơn vị giám định của doanh nghiệp dự án lập, còn 5 hộ khác thì chờ sau khi nổ mìn xong (dự kiến là ngày 31/3/2024), sẽ tiến hành giám định đánh giá thiệt hại” - ông Hiên cho biết.

Cũng theo ông Hiên, việc tổ chức kiểm định, xác định mức độ thiệt hại chỉ được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn nổ mìn và sẽ do Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An, thuộc Sở Xây dựng tiến hành. Chi phí tổ chức kiểm định và bồi thường thiệt hại sẽ do doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng chịu trách nhiệm chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

Khu vực nổ mìn được đặt biển cảnh báo. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, tại buổi làm việc ngày 29/1/2024, UBND huyện Diễn Châu cũng yêu cầu các hộ gia đình có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đ ồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thi công dự án hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng. Không được gây cản trở trong quá trình tổ chức thi công; phối hợp với đơn vị được lựa chọn kiểm định (Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, đánh giá, thực hiện việc kiểm định công trình theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo đề cương kiểm định.

Công nhân phụ trách nổ mìn đang lắp đặt dây dẫn để kích nổ. Ảnh: Tiến Đông

Riêng đối với doanh nghiệp dự án phải có văn bản cam kết thi công theo đúng biện pháp được duyệt, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; chịu trách nhiệm tổ chức giám định và kịp thời chi trả tiền theo đúng quy định cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại thời điểm hoàn thành thi công nổ mìn theo ý kiến kiến nghị của các hộ dân; đảm bảo đúng biện pháp thi công được duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong quá trình thi công xây dựng. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu việc thi công gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân…

Sau một buổi nổ thử và nhận được sự đồng thuận của người dân, đến nay việc thi công hạ độ cao nền đường đang được gấp rút tiến hành. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi các bên đã thống nhất được phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc để thi công nền đường đoạn Km438+500 - Km438+681,2 thuộc xóm 2, xã Diễn Phú, theo ghi nhận, hiện nay việc nổ mìn đang được đơn vị phụ trách tiếp tục triển khai. Mỗi ngày sẽ có 2 buổi nổ mìn, mỗi buổi nổ 15 mũi khoan và sẽ tiến hành từng mũi chứ không nổ đồng loạt. Một cán bộ phụ trách việc nổ mìn tại đây tỏ ra băn khoăn, khi tiến hành nổ thử, điểm gần nhất, cách nhà dân 76m đã tiến hành nổ 3 mũi khoan; điểm xa nhất hơn 100m nổ 9 mũi khoan. Tuy nhiên, hiện tại ở điểm gần nhất, đơn vị chỉ nổ 1 mũi khoan 1 lần, vì thế lượng đá bóc tách ra không nhiều. Trong khi độ cao cần phải hạ tại điểm này hơn 3m. Nếu theo đà này, thì rất khó có thể hoàn thành việc nổ mìn vào ngày 31/3/2024...