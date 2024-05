Còn nhiều bất cập, vướng mắc trong việc triển khai mô hình trường tiên tiến

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai, việc thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập ở Nghệ An còn nhiều khó khăn cần phải được tháo gỡ.

Chiều 7/5, Ban Văn hoá xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc về việc khảo sát triển khai Đề án trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế.

Tham dự có các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hoá xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành liên quan và các trường đang thực hiện mô hình trường học tiên tiến.

Trước đó, ngày 18/01/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030”.

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hoá - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Mục tiêu của mô hình trường tiên tiến nhằm giáo dục toàn diện, hướng đến sự thành đạt của người học và hình thành cho học sinh những kỹ năng hiện đại, tư duy toàn cầu để chuẩn bị cho công dân toàn cầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Đề án triển khai còn là cơ sở để một số đơn vị giáo dục trở thành nhân tố tiên phong, nòng cốt thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 2018.

Còn nhiều khó khăn trong thực hiện mô hình trường tiên tiến

Thực hiện theo đề án, từ năm học 2022 - 2023 đến nay, Nghệ An đã triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 14 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh với 132 lớp, hơn 4.200 học sinh tham gia.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra việc thực hiện mô hình lớp tiên tiến tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Nguyễn Vân

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua 2 năm triển khai mô hình, các trường phổ thông đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp nội dung dạy học và điều kiện nhà trường, sát đối tượng học sinh nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, góp phần thực hiện phẩm chất, năng lực học sinh, phát huy tính sáng tạo và sở trường. Đặc biệt đã tăng cường các hoạt động trải nghiệm bộ môn, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp giúp các em được vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tiễn để hình thành kỹ năng, năng lực.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Ở bậc mầm non, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và chương trình giáo dục tăng cường nhằm phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và kỹ năng của trẻ.

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại diện các phòng giáo dục và đào tạo và các thành viên trong Ban Văn hoá xã hội đã phân tích về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, hiện nay có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, đó là xây dựng chương trình tăng cường là phải gắn với nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh, phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện của nhà trường. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, sau một thời gian theo học một số phụ huynh có ý kiến vì có những môn học chưa phù hợp, việc thi và lấy chứng chỉ sau mỗi khóa học còn nhiều khó khăn, nhất là với Tin học và tếng Anh.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố cũng cho rằng, do mô hình tiên tiến có những đặc thù riêng nhưng trong thực hiện lại chưa có những cơ chế ưu tiên. Các trường thực hiện mô hình tiên tiến đều gặp khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Một hoạt động ngoại khoá ở Trường THCS Đặng Thai Mai - một trong những trường thực hiện mô hình trường tiên tiến trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: NTCC

Một số ý kiến khác lại băn khoăn về chất lượng đầu vào và đầu ra của mô hình tiên tiến, nhất là ở bậc THPT. Nhiều trường còn gặp khó khăn trong thu hút đầu vào, công tác quản lý mô hình trường tiên tiến còn gặp lúng túng trong vận hành cách dạy và học, thu và chi, kiểm soát chất lượng…Nhiều ý kiến đề nghị cần có một khung chuẩn hướng dẫn để có cơ sở cho các nhà trường trong thực hiện, thống nhất trong mức thu giữa các nhà trường. Dù mô hình tiên tiến đã được triển khai 4 cấp học nhưng chưa có sự liên thông về chất lượng, nhất là giữa bậc THCS và THPT.

Tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế và chương trình dạy học

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết, đây là lần đầu tiên mô hình trường tiên tiến được thực hiện thí điểm tại Nghệ An với mục tiêu giúp học sinh được phát triển toàn diện.

Ông Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho biết, sau năm đầu triển khai, chất lượng ở lớp tiên tiến của trường khá tốt, xếp thứ 5 toàn trường về khảo sát môn Toán. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình còn những khó khăn, nhiều phụ huynh chưa hiểu rõ đây là mô hình bán công hay công lập, tuyển sinh đầu vào chưa cao so với mặt bằng chung, đội ngũ giáo viên đang thiếu. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, vì đang được triển khai thí điểm nên có những khó khăn từ nhận thức (cả nhà trường và phụ huynh), khó khăn trong xây dựng chương trình, nhiều nhà trường đang cùng vận hành nhiều chương trình dạy học (chương trình giáo dục hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình tiên tiến) nên gặp khó khăn trong quản lý, điều hành. Mô hình mới nên việc tổ chức dạy học còn nhiều vướng mắc, thiếu đội ngũ giáo viên để đáp ứng được chương trình mới. Do chưa có chế độ chính sách về hỗ trợ cho các trường tiên tiến nên đang thiếu sự đầu tư đồng bộ.

Từ những bất cập trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh cần có cơ chế thu của trường tiên tiến để đảm bảo thu đủ hoạt động và đảm bảo chi đúng. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ đánh giá lại toàn bộ việc triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến một cách toàn diện và từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Ngành cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến việc tuyển sinh đầu vào, cam kết đầu ra.

Học sinh học theo mô hình tiên tiến ở Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: NTCC

Kết luận tại cuộc họp, Trưởng ban Văn hoá - xã hội Chu Đức Thái khẳng định việc triển khai mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế được thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đã được kế thừa một cách có cơ sở từ thực tiễn tại Nghệ An và một số tỉnh bạn. Hiện phụ huynh đã biết và bắt đầu tiếp nhận mô hình.

Trường ban Văn hoá – xã hội cũng chia sẻ với những khó khăn của các nhà trường trong quá trình thực hiện, cả về khách quan và chủ quan. Với những bất cập trong quá trình thực hiện, thời gian tới, đồng chí Chu Đức Thái đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường tuyên truyền để phụ huynh hiểu hơn về mục tiêu việc triển khai chương trình, xem việc triển khai chương trình là vì mục tiêu học sinh chứ không phải vì kinh doanh, lợi nhuận.

Học sinh học theo mô hình trường tiên tiến tại Trường Mầm non Quán Hành - Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, Sở cần quan tâm đến tuyển sinh đầu vào để đảm bảo về chất lượng, tạo được niềm tin cho phụ huynh, học sinh. Ngoài ra, cần đánh giá đầy đủ về thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường, các hạng mục cần phải bổ sung để xây dựng kế hoạch đầu tư. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đội ngũ giáo viên, rà soát mức thu của chương trình, đảm bảo thu đủ chi và phù hợp với mục tiêu đề ra, phù hợp với khả năng đóng góp của học sinh. Việc thu - chi ở các mô hình trường tiên tiến cần phải sớm được xem xét và bổ sung vào Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND tỉnh để tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà trường trong quá trình triển khai.