Công an Nghệ An phát huy hiệu quả công tác Tổ 373

(Baonghean.vn) - Với tinh thần quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, qua gần 1 tháng triển khai hoạt động, Tổ công tác (tuần tra vũ trang) 373 của Công an tỉnh Nghệ An đã tạo sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm.

Xuyên đêm, xuyên Tết

Với quan điểm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc xuyên đêm, xuyên Tết. Qua tuần tra kiểm soát, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Tổ công tác kiểm tra hành khách đi taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo



Điển hình vào 22h30 phút ngày 17/2, tại đường Lê Nin giao với đường Lý Tự Trọng thuộc phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Tổ công tác đã kịp thời phát hiện Trần Văn Dũng (SN 1987), trú ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh dùng dao để giải quyết mâu thuẫn với anh N.V.L (SN 1976) trú ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khiến anh N.V.L bị thương. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Hà Huy Tập xử lý theo quy định.

Tổ 373 Công an tỉnh có sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có Cảnh sát cơ động. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo



Nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, pháo… cũng đã được Tổ 373 Công an tỉnh kịp thời phát hiện xử lý. Đơn cử, vào 21h ngày 26/1 tại khu vực đường Phan Đình Phùng giao với đường Hồ Hán Thương thuộc khối 6, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, phát hiện xe ôtô mang BKS 37A-029.90, do Nguyễn Thành Phương (SN 1991, trú tại khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ 373 đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi áo khoác của Phương có 2 gói ni lông, trong đó 1 gói ni lông bên trong có chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy (ketamin) và 1 gói ni lông bên trong có 3 viên hình nén màu vàng nhạt nghi là ma túy (thuốc lắc). Đối tượng Phương khai nhận số tang vật trên là ma túy, có trọng lượng 6,5 gam, do Phương mua của một nam thanh niên không quen biết với giá 4 triệu đồng để mang về sử dụng. Qua xác minh, Nguyễn Thành Phương thường gọi là Phương “chột”, là đối tượng cộm cán trên địa bàn thành phố Vinh, có 3 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Tổ 373 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao phương tiện, đối tượng cho Công an thành phố Vinh xử lý theo quy định.

Kiểm tra phương tiện do thanh thiếu niên điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo



Tiếp đó, vào 20h30 phút ngày 27/1, trên đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Tổ 373 tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô nhãn hiệu Vios màu trắng, mang BKS 37A- 976.51 do Lê Đình Cường (SN 1985), trú tại khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh điều khiển. Qua đó, phát hiện trong xe có 3 khối hình hộp chữ nhật có in chữ nước ngoài, trọng lượng 3,6 kg (nghi là pháo). Qua đấu tranh, Lê Đình Cường khai nhận các khối hình hộp trên là pháo hoa nổ do Cường mua của một người không quen biết trên mạng xã hội Facebook để sử dụng dịp Tết. Tổ 373 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao phương tiện, đối tượng cho Công an phường Cửa Nam xử lý theo quy định.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo



Tổ 373 Công an tỉnh còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, xác minh, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Vietinbank trên địa bàn thị xã Cửa Lò vào chiều ngày 1/2/2024.

Đối với vi phạm an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn được Tổ 373 Công an tỉnh xử lý nghiêm, được người dân đồng tình cao.

Tôi thực sự cảm ơn lực lượng CSGT nói chung, Tổ 373 Công an tỉnh nói riêng. Nếu trước đây, hết ngày mùng Một Tết là chồng tôi trở về nhà trong tình trạng không còn tỉnh táo, rồi nặng lời với vợ con ngay trong cả những ngày đầu năm mới thì nay hoàn toàn khác. Hỏi ra thì được biết CSGT, Tổ 373 Công an tỉnh làm xuyên đêm, xuyên Tết, đặc biệt tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn. Cùng với mức phạt cao, lực lượng chức năng làm nghiêm, làm thường xuyên nên ai cũng phải chấp hành. CHỊ NGUYỄN THỊ DUYÊN, TRÚ Ở PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH, THÀNH PHỐ VINH

Khẳng định vai trò, hiệu lực

Với quan điểm “thức cho dân ngủ, gác cho dân yên vui”, để tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quyết định tổ chức ra quân triển khai cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ 373, bắt đầu từ ngày 22/01/2024 (ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/02/2024 (ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn). Theo đó, thành lập 6 Tổ 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ 373.

Tổ công tác lập chốt kiểm tra trên đường 72 m. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo



Qua gần 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm, các Tổ 373 Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra hơn 100.000 lượt phương tiện tham gia giao thông. Kết quả: Xử phạt 75 trường hợp lỗi vi phạm nồng độ cồn (64 xe ô tô, 11 xe mô tô); 1 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm trong cơ thể có chất ma túy; 10 trường hợp vi phạm không mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe... Tạm giữ 82 phương tiện (64 xe ô tô, 18 xe mô tô), 82 giấy phép lái xe. Xử phạt hành chính tổng số tiền trên 680 triệu đồng.



Tổ 373 còn phối hợp với các lực lượng bắt 1 đối tượng về hành vi đánh bạc trên mạng; xác minh 1 đối tượng cướp tài sản tại thị xã Cửa Lò; phối hợp bắt giữ 32 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng công nghệ cao (giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…). Thông qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 4 vụ tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), 2 vụ nổ pháo trái phép...

Ban Giám đốc Công an tỉnh gặp mặt, trao thưởng cho Tổ 373. Ảnh tư liệu: Đ.C



Để có được kết quả trên, các Tổ 373 Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết hợp giữa lực lượng công khai và lực lượng hóa trang, kết hợp giữa kiểm soát tại các điểm chốt đến việc tổ chức tuần tra vũ trang lưu động.

Các tổ đồng thời tiến hành tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; các mục tiêu, công trình trọng điểm; trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí; các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự... Bên cạnh đó, tập trung vào các địa bàn, khu vực công cộng tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh; các tuyến đường thường xảy ra cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Các Tổ 373 Công an tỉnh cũng tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông; các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các đối tượng hoạt động phạm tội hoặc có dấu hiệu hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ; tội phạm về ma túy…