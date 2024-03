Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5. Ảnh: Phan Hậu

Ngày 26 và 27/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, thảo luận về 8 dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, gồm: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Phát biểu tại diễn đàn này, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định“Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy”.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Về độ tuổi của người lái xe quy định người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy tại Khoản 1, Điều 58 dự thảo Luật Kế thừa quy định của Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2008 và 2001. Theo đại biểu Thái Thị An Chung, so với 20 năm trước, hiện nay các em đã có sự thay đổi nhiều về nhận thức và thể chất. Thực tế hiện nay, học sinh trung học phổ thông đa số đều sử dụng xe gắn máy để đi học. Trong khi đó các em lớp 10 hầu hết mới 15 tuổi, chưa đủ 16 tuổi. Mặt khác, theo quy định của Bộ Luật lao động thì độ tuổi được tham gia quan hệ lao động là đủ 15 tuổi.

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy”. Cùng với việc bổ sung quy định tại Điều 7 về giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì việc hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy là hoàn toàn phù hợp với mong muốn của cử tri.