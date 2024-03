Đặt hàng làm giả 'sổ đỏ' rồi rao bán đất

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về hai tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Đăng Bá Linh (SN 1983, trú ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm).

Trước đó, vào cuối tháng 1/2024, trong số những người đến Văn phòng Công chứng Thuận An ở tổ dân phố Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm để chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản, có Lê Đăng Bá Linh. Gã đàn ông này đến lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trồng cây lâu năm ở thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam cho bà Nguyễn Thị Xuân P (SN 1978, trú ở huyện Cam Lâm) với giá 125 triệu đồng.

Lê Đăng Bá Linh sau khi bị bắt giữ.

Sau khi nhân viên Văn phòng Công chứng Thuận An soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng đất đai theo quy định pháp luật và photo căn cước công dân của hai bên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của bên bán, toàn bộ hồ sơ được trình cho công chứng viên kiểm tra trước khi chứng thực. Khi kiểm tra, công chứng viên phát hiện "sổ đỏ" do Lê Đăng Bá Linh xuất trình có dấu hiệu giả mạo, nên liên hệ cơ quan chức năng phối hợp phúc kiểm, đồng thời khẩn báo cho Công an huyện Cam Lâm.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, một tổ công tác của Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Cam Lâm đến Văn phòng Công chứng Thuận An tiến hành xác minh, truy xét nguồn gốc "sổ đỏ" nêu trên. Biết không thể né tránh được, Linh khai nhận đó là… giấy tờ giả. Kiểm tra bên trong cốp xe máy do Linh sử dụng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm đã thu giữ thêm 5 giấy "sổ đỏ" giả mạo cùng một số giấy tờ khác có liên quan.

Bước đầu, Linh khai nhận từng làm môi giới bất động sản nên biết nhiều thửa đất và cơn sốt đất trên địa bàn Cam Lâm. Để có tiền tiêu xài, Linh vào mạng xã hội dò tìm và liên hệ đối tượng làm giả giấy tờ để đặt hàng làm "sổ đỏ" giả rồi rao bán đất cho người khác.