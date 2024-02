Đêm Giao thừa, Công an Nghệ An phát hiện 59 đối tượng sử dụng pháo trái phép

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bên cạnh bắt giữ các đối tượng sản xuất, tàng trữ pháo trái phép, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời phát hiện 59 đối tượng sử dụng pháo trái phép.

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Đã tổ chức 23 buổi, 23 lượt tuyên truyền tập trung và tuyên truyền lưu động với sự tham gia của 849 người, ký cam kết với 500 hộ, cá nhân; tổ chức 21 lượt tuyên truyền cá biệt đối với 21 người, có sự tham gia của 8 người có uy tín; phát 16 lượt tin, bài, phóng sự, treo dán 60 pano, áp phích.

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Giám đốc và 4 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống pháo và huy động 100% CBCS đến các địa bàn trọng điểm để tăng cường cho lực lượng cơ sở. Công an tỉnh thành lập 15 đoàn kiểm tra (do 15 đồng chí lãnh đạo các phòng làm trưởng đoàn) kiểm tra công tác phòng, chống pháo trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối tượng tàng trữ pháo trái phép bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trong đêm Giao thừa. Ảnh: Xuân Thủy

Công an các huyện, thành, thị thành lập 81 tổ công tác phòng, chống pháo trên địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện toàn diện các giải pháp phòng, chống pháo. Huy động hơn 2.000 CBCS xuống địa bàn tham gia phòng, chống pháo. Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp thành lập 640 tổ công tác tuần tra đảm bảo ANTT và phòng, chống pháo trong đêm Giao thừa với hơn 6.400 CBCS tham gia (bao gồm cả lực lượng Công an xã, phường, bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ ANTT ở cơ sở) thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo.

Kết quả, phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng sản xuất pháo trái phép, thu giữ 0,25 kg pháo; 9 vụ, 9 đối tượng tàng trữ pháo trái phép, thu 6,8 kg pháo; 59 vụ, 59 đối tượng sử dụng pháo trái phép; vận động thu hồi 4,5 kg pháo, 33 quả pháo, 0,425 kg thuốc nổ.