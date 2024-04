Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn quả bơ trong một tuần?

Meaghan Cameron có hơn 15 năm kinh nghiệm viết và biên tập cho báo chí Mỹ với sự nghiệp bắt đầu tại Reader's Digest. Cô cũng đóng góp chuyên môn cho nhiều trang nổi tiếng như Food Network, Outside Television và Eat This, Not That! Dưới đây là chia sẻ của cô trên The Healthy sau khi ăn quả bơ liên tục trong 1 tuần:

Tác dụng của quả bơ

Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt nhưng ăn quá mức có thể gây đầy bụng. Ảnh: CNN

Bơ nổi tiếng với hàm lượng cao chất béo tốt là các axit béo không bão hòa đơn được chứng minh có vai trò làm giảm cholesterol xấu và mỡ bụng - hai yếu tố gây nguy cơ mắc bệnh tim và các tình trạng khác.

Một quả bơ chứa 240 calo, 24g chất béo (30% lượng chất béo khuyến nghị hằng ngày), 12g carbohydrate, 9g chất xơ. Ngoài ra, bơ còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin C, E, K1, B6, B9, kali và đồng.

Nghiên cứu kéo dài 30 năm được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ có sự tham gia của 110.000 người cho thấy những người hay ăn bơ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16%. Tiến sĩ người Mỹ Lorena S. Pacheco, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Đây là những phát hiện đặc biệt đáng chú ý vì lượng tiêu thụ bơ đã tăng mạnh ở Mỹ trong 20 năm qua”.

Cảm thấy rất no

Khi muốn ăn một quả bơ mỗi ngày, tốt nhất, bạn nên chia thành 2-3 lần vì loại quả này rất giàu năng lượng. Tôi thường ăn một nửa vào bữa sáng với trứng bác hoặc phết lên bánh mì nướng. Tới bữa trưa, tôi ăn salad bơ hoặc bánh mì với bơ.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất no. Điều này phù hợp với nghiên cứu cho thấy mọi người ăn ít chất béo khác hơn sau khi ăn quả bơ. Đây là một thói quen tốt vì phần lớn chất béo trong nhiều loại thực phẩm là chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe.

Có nhiều cách khác nhau để chế biến bơ thành các món ăn. Ảnh: Healthline

HLV sức khỏe Katis Bressack không ngạc nhiên khi biết tôi quá no khi ăn bơ. Cô nói: “Bơ chứa đầy chất béo lành mạnh giúp chúng ta no lâu. Sự kết hợp của protein với chất béo lành mạnh và chất xơ rất tốt trong việc giúp duy trì lượng đường trong máu và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn”. Do đó, bữa trưa một số hôm của tôi được lùi xuống muộn hơn, sau 14h.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients đã khẳng định thực tế trên. Theo đó, những người ăn một hoặc nửa quả bơ trong một bữa sẽ no lâu hơn. Bơ làm tăng lượng hormone PYY, loại hormone này khi giảm xuống sẽ khiến mọi người cảm thấy đói.

Da mịn màng hơn rõ rệt

Nhìn vào gương sau ngày thứ ba thử nghiệm ăn bơ, tôi thấy làn da sáng hơn và mịn màng rõ rệt. Tôi tìm thấy nghiên cứu từ Trung tâm Dinh dưỡng Con người (Đại học California) và Trường Y David Geffen cho thấy ăn bơ giúp cải thiện độ đàn hồi và săn chắc của da.

Trong nghiên cứu đó, 39 phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày trong 8 tuần hoặc không ăn loại trái cây này. Những người ăn bơ có sự gia tăng đáng kể về độ đàn hồi và săn chắc da.

Tiến sĩ Zhaoping Li, Trưởng Bộ phận Dinh dưỡng Lâm sàng, Đại học California, cho biết: “Nghiên cứu trên cho thấy nếu bạn muốn làn da của mình trẻ trung và tràn đầy sức sống thì không chỉ bôi ngoài da mà còn cần cải thiện chế độ ăn uống. Khi bạn chăm sóc toàn bộ cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý thì làn da của bạn sẽ phản ánh điều đó”./.