Đô Lương - sáng rõ đường đi tới...

Đi và đến rồi mới hiểu thêm, vì sao Đô Lương đang được mệnh danh là một “đại công trường” kiến thiết hạ tầng sung mãn sức vươn tầm đô thị điểm nhấn miền Tây Nam Nghệ An. Sức vươn ấy, đang hiển hiện ở hệ thống đường giao thông ngày một kết nối, lan tỏa hấp lực phát triển nội vùng và đối với cả miền Tây rộng lớn của tỉnh nhà.

Con nắng đầu Hạ xứ Lường rờ rỡ, tươi tắn đến lạ! Là bởi đâu đâu cũng thấy trải màu xanh mướt mát của đồng bãi, thôn mạc, đồi cây? Hay còn bởi những gương mặt người dân mà chúng tôi gặp gỡ, chuyện trò đều bừng niềm hứng khởi, tin tưởng vào một tương lai gần quê hương mình thực sự khởi sắc xứng với truyền thống, tiềm năng và những nỗ lực, hy sinh của lớp lớp thế hệ đã ghi dấu vào lịch sử qua bao nhiêu tâm huyết trao truyền cho đến tận ngày nay?...

Hẳn đã là thế! Nhưng còn bao điều như thế! Ấy là ở diện mạo một xứ Lường đang đổi mới từng giờ, từng ngày từ ý Đảng - lòng Dân đem hết nội lực chung một ý chí, khí thế dựng xây quê hương không cho tiềm năng, thế mạnh được ngủ quên. Mà hiển hiện ở hệ thống hạ tầng giao thông nói riêng đang được lãnh đạo huyện Đô Lương xác định rõ là một điều kiện quan trọng mở ra con đường lớn cho địa phương đi tới đẹp giàu!

Xin phép không nêu ra đây những con số, tên đất, tên đường có tính liệt kê để minh chứng cho điều “hiển hiện” đang đầy tính thuyết phục ấy. Bởi nếu “tham vọng” chỉ một thời gian rất ngắn ngủi có thể tìm hiểu, ghi lại đầy đủ những con số dự án, số tiền tới gần 1.396 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng giao thông với 55 công trình trọng điểm trên địa bàn Đô Lương lúc này e là khó!

Ấy là cần phải tìm gặp nhiều phòng, ban, đơn vị liên quan mà nhân lực đang đổ ra công trường trong khi số liệu dường như cứ phải cập nhật từng tuần, từng ngày, thậm chí từng giờ... mới kịp theo tiến độ thi công, và không nói quá lên rằng là, mới kịp với tiến độ phê duyệt, triển khai thực hiện dự án các cấp, ngành đã “làm” trước đó!

Khi cùng cán bộ trẻ Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Đô Lương - anh Nguyễn Kim Tuấn “thực địa” trên tuyến đường ven sông Lam chạy qua địa bàn thị trấn huyện lỵ và xã Tràng Sơn đang náo nhiệt công nhân, xe, máy, chợt nhớ lại cách nay hơn mười năm trước, cái đêm chúng tôi ngẫu hứng có chuyến “ngược Lường”, vượt những lối ngõ chập choạng đèn, rồi thập thõm lội bùn đi chính trên con đường này thăm đền thờ Thái phó Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Hoan (1521 - 1576) lưu danh sử Việt.

Đền nay đã và đang dự định nâng cấp kiến trúc quy mô, khôi phục các giá trị phi vật thể xứng tầm. Đường cũ đang được đầu tư mở rộng thành tuyến du lịch ven sông Lam - sẽ là một con đường đóng nhiều “vai” như bao con đường khác trên địa bàn huyện đang được mở rộng, nâng cấp kết nối những tỉnh lộ, quốc lộ mời gọi du khách về với xứ Lường.

Sông Lam bờ bên này Bara Đô Lương danh tiếng cũng đã được nâng cấp với dáng vóc vững chãi, hiện đại; sông cữ con nước ròng nhưng vẫn không kém phần xanh trong mơ mộng cộng hưởng với bờ bên kia bát ngát bãi dâu đất tằm tơ Đặng Sơn. Trong nắng trưa trải vàng, dát bạc lên khung cảnh quyến rũ ấy, xe chúng tôi lướt ngược lại giữa cánh đồng lúa thì con gái, xuyên qua miên man những tuyến đường rải nhựa, bê tông hóa, qua những trường học với những bức tường bích họa sinh động và tươi mới, những thiết chế văn hóa quy mô, khoáng đạt... đến với xã Đông Sơn.

Trên địa bàn xã Đông Sơn cũng sôi động khí thế thi công tuyến đường vành đai ôm trọn trung tâm huyện lỵ, đấu nối với các tuyến Quốc lộ 46B, 46C và Quốc lộ 7A, 7B, 7C (N5)... mà trong tương lai gần được ví như một trong những trục xương sống cho sức phát triển dồn nén của một Đô Lương mạnh mẽ hướng trở thành thị xã vào cuối thập kỷ này.

Dừng chân trên cây cầu bắc qua sông Đào dẫn nước từ Bara Đô Lương chảy về tưới tắm cho một vùng rộng lớn của hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An, hàng keo xanh tốt bên dòng kênh xanh ấy tựa bờ mi mắt người con gái với thiên chức làm đẹp, bao dung cho chúng tôi được đón cơn gió mát lành trong màu xanh quê kiểng giữa nắng trưa đầu hạ. Dọc những bờ vùng, vươn tán rộng đôi cây cổ thụ không đơn độc mà vẻ tự tin, vững vàng bất chấp bão giông (!?).

Cảm nhận ấy chúng tôi có được như một phút trào lộng khó cưỡng khi tiến vào trục đường ven kênh Đào đang được xây dựng nối Quốc lộ 15 với Quốc lộ 7C; và nữa là khi đi xuyên con đường rải nhựa vào một khu “đô thị mini” như một khu phố mới nổi bật dáng vẻ hiện đại, quy củ mà vẫn hết sức hài hòa giữa làng quê xóm 3, xã Đông Sơn. Đường lớn đường nhỏ, ngõ ngang, ngõ dọc đều được trồng cây xanh và kiến thiết hệ thống đèn đường; giữa khu “phố mới” ấy là lừng lững những biệt thự nhà dân, đồ sộ nhà văn hóa xóm... đang giai đoạn hoàn thiện với tiến độ đồng bộ.

Rời Đông Sơn, chúng tôi tiếp tục hành trình trên “đại công trường” kiến thiết hút tầm bốn phía của mỗi vùng quê để đến với đường vành đai ở Nam Sơn nối với đường N5. Dừng xe “bên ni đồng” ngó thấy con đường mới rộng lớn dù đang ngổn ngang công trường đã chạy dài, kẻ một vạch thẳng khỏe khoắn giữa mênh mông bát ngát xanh. Rồi nữa là đường nối Quốc lộ 7A với Quốc lộ 46 mấy làn xe chạy vừa hoàn thiện, phố mới trong quy hoạch chưa xây cất, nhưng cây xanh, bồn hoa đã trổ tán, bung sắc. Đâu đâu cũng có công nhân mải mê chăm sóc, tưới tắm, chỉnh trang...

Cũng thật bất ngờ là lần trở lại này, hay như là lần “trở về muộn” với xứ Lường thân thiết, là địa phương đang đồng thời xây dựng khu đô thị mới Nam thị trấn huyện lỵ và trụ sở làm việc liên cơ quan trên địa bàn xã Yên Sơn được coi như là khu trung tâm hành chính của huyện; những dự án trọng điểm ấy đang không nằm ngoài mục đích thêm những điểm nhấn đón đầu, kết nối động lực cho ngày hoàn thành mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, đảm bảo công năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài...

Điều đó, chúng tôi còn thấu cảm được qua trao đổi nhanh với các anh lãnh đạo phòng ban ở Đô Lương. Và ấn tượng nhất là niềm tin tưởng của các anh với đường hướng phát triển của huyện nhà bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để từ đó triển khai kế hoạch hành động, vận hành thực hiện trên cơ sở huy động hết quyết tâm, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ để tạo những bước tiến vượt...

Đơn cử, ở tầm quy hoạch, phát triển hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông, có thể nói Đô Lương thuộc hàng địa phương cấp huyện được quy hoạch tốt nhất cả nước với lộ trình kỹ lưỡng, bài bản, có tầm chiến lược; ngay như các khu đô thị mới, nhất quyết không quy hoạch ken dày để phân lô bán nền thu lợi trước mắt, mà hết sức coi trọng không gian cảnh quan.

Rồi cũng kết thúc cuộc “trở về muộn” ngắn ngủi với xứ Lường - Đô Lương, mảnh đất anh hùng sớm thăng hoa trầm tích văn hóa và lịch sử, con người cần cù mà sắc sảo, quyết liệt mà mến khách. Đi theo con đường lớn Quốc lộ 7A cũng đang được thi công do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, qua khu chợ - Trung tâm Thương mại Hải An hiện đại, khang trang, con đường phố huyện chào tạm biệt chúng tôi với nét sầm uất duyên dáng hai bên phố xá, nhen lên tình yêu phố mới - quê cũ cho người đến người đi như một lời hẹn ngày trở lại với Đô Lương đô thị loại IV dồn nén sức vươn trở thành thị xã - trung tâm phát triển của miền Tây Nam Nghệ An trong tương lai gần.