EU cảnh báo Mỹ về ý nghĩa chiến thắng của Nga ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Việc Ukraine thua Nga sẽ làm tổn hại đến uy tín của Washington với tư cách là bên cung cấp an ninh, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cảnh báo trong chuyến thăm Mỹ. Ông nói thêm rằng Kiev rất nóng lòng chờ đến cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell. Ảnh: Getty

Ông Borrell đã nói chuyện với báo chí ở Washington ngày 14/3, sau khi gặp các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông cho biết thông điệp của ông là Ukraine rất cần sự hỗ trợ bổ sung hiện đang bị ngăn cản tại Hạ viện Hoa Kỳ.

“Những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích dự đoán một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè này và Ukraine không thể đợi cho đến khi có kết quả của cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo”, nhà ngoại giao hàng đầu của Brussels cho biết. Ông nói thêm rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột “sẽ có tác động to lớn đối với Mỹ và hệ thống liên minh được xây dựng xung quanh Mỹ và châu Âu”. Nếu điều đó xảy ra, “không quốc gia nào có thể chắc chắn" về việc Washington sẽ “đến giúp đỡ bất kỳ đồng minh nào” khi bị tấn công. Vì Ukraine không phải là thành viên NATO nên Mỹ không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào phải bảo vệ Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ giúp Ukraine chống lại Nga “lâu nhất có thể” để giành chiến thắng. Năm ngoái, các lực lượng Ukraine đã cố gắng phát động một cuộc phản công lớn bằng cách sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây tài trợ nhưng không giành được bất kỳ lợi ích lãnh thổ đáng kể nào.

Giữa những thất bại trên chiến trường của Kiev, vấn đề tiếp tục viện trợ đã bị lôi kéo vào nền chính trị đảng phái của Hoa Kỳ. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã chặn yêu cầu của ông Biden về khoản hỗ trợ thêm 60 tỷ USD, trong đó Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng Nhà Trắng không thể đưa ra một chiến lược thuyết phục để giành được chiến thắng ở Ukraine. Ông Borrell cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev nhưng nhấn mạnh Mỹ cũng cần phải gánh vác trách nhiệm này.

Moskva coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga và tuyên bố rằng họ đang mạo hiểm hơn nhiều so với phương Tây. “Đối với chúng tôi đó là vấn đề sống chết. Đối với (Mỹ), vấn đề là cải thiện vị thế chiến thuật của họ (trên toàn cầu và ở châu Âu)”, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn tuần này.

Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định không có loại vũ khí nào của phương Tây cung cấp cho Kiev có thể thay đổi kết quả của cuộc chiến.

