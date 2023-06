Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ nuôi chồng ung thư, con trai bị viêm chất não trắng

Chúng tôi có mặt tại nhà bà Thủy khi bà vừa mới đưa con trai từ bệnh viện trở về. Trước sân nhà, anh em, bà con làng xóm đến thăm hỏi khá đông. Ai cũng thương và lo lắng cho hoàn cảnh éo le của gia đình bà.

Trong nhà bà hiện có 3 người thì 2 người đã bị bệnh nặng, mỗi mình bà “một vai hai gánh”, hết nuôi chồng ở bệnh viện, lại về nhà chăm con, con trai út thì đang học phổ thông…

Chồng bà là ông Trần Đình Tùng (55 tuổi) mắc bệnh ung thư thực quản đã 3 năm nay. Hiện đang bước vào giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt, chỉ còn da bọc xương. Theo bà Thủy, cuối năm 2021, đang đi làm ăn ở miền Nam, thấy trong người đau yếu, ông Tùng đi khám thì phát hiện bệnh nặng.

Những năm qua, ông đã được gia đình đưa đi thăm khám, chữa trị ở nhiều nơi: Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An… Cách đây 1 năm, sau lần phẫu thuật thực quản, ông nằm liệt giường, không thể đi lại được, ăn uống phải chuyền bằng ống nhựa, mọi sinh hoạt đều do người nhà phục vụ, chủ yếu là bà Thủy.

Đang làm nghề phụ hồ ở trong Nam, nghe tin cha đau nặng khó có thể qua khỏi, anh Trần Đình Tiệp (31 tuổi) - con trai đầu của bà Thủy đã lên xe về quê.

Giúp mẹ cấy lúa vừa xong, thấy lưng đau quặn không chịu nổi, anh đành phải đi bệnh viện thăm khám: “Con cũng đau lắm không chịu nổi nữa mẹ ạ”.

Những tưởng như thế đã vất vả, cùng cực lắm rồi, nào ngờ tai họa còn tiếp tục đổ xuống gia đình bà, khi người con trai phát hiện bị bệnh viêm chất trắng não.

Bà Thủy nhớ lại: Hôm đó, cách đây khoảng 15 ngày, ông Tùng đau nặng, bà phải đưa chồng đi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị. Tiệp cũng kêu đau và xin đi Vinh khám ở Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Bữa đó, Tiệp còn đi lại được.

Đang chăm chồng ở bệnh viện, bà Thủy nghe bác sĩ báo tin con trai bị bệnh nặng, cần phải có người nhà đến gấp, mà rụng rời cả tay chân.

Theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện, anh Tiệp bị 2 bệnh cùng lúc: bệnh viêm chất trắng não và thoát vị đĩa đệm. Từ một thanh niên khỏe mạnh, sức khỏe của anh Tiệp dần trở nên yếu ớt, chân tay co quắp, không đi lại được, miệng rung, khó nói, khó nhai, hàng ngày phải ăn cháo loãng.

“Bác sĩ nói, bệnh viêm chất trắng não ở Việt Nam hiện chưa có thuốc đặc trị mà chỉ chữa triệu chứng, ngăn chặn sự tiến triển của bệnh để khỏi bị bại liệt. Nếu gia đình có điều kiện đưa được bệnh nhân ra nước ngoài thì may ra…” - bà Thủy buồn rầu kể.

Chữa bệnh ở trong nước đã khó, làm sao bà có thể đưa con ra nước ngoài được. Chồng bị ung thư giai đoạn cuối, con trai bị bệnh viêm chất trắng não, trong nhà cùng lúc có hai người bị trọng bệnh, hết đưa chồng về nhà chăm sóc, lại đưa con đi bệnh viện, khiến gia cảnh nhà bà hết sức túng quẫn.

Nhà làm 3 sào ruộng chỉ đủ gạo ăn, trâu bò đã phải bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Gánh nặng gia đình đổ dồn cả lên đôi vai gầy của người phụ nữ nghèo khổ. Bà gần như ngã quỵ, nhưng vì chồng, con mà phải gồng mình để chống chọi.

Vừa giúp anh Tiệp di chuyển lên chiếc ghế xếp trước thềm nhà, anh Nguyễn Xuân Thanh - người hàng xóm chia sẻ: Hoàn cảnh nhà bà Thủy quá éo le, chồng đang bị ung thư, con lại bị bệnh viêm chất trắng não.

Một gia đình nông dân bám vào mấy sào ruộng, trong nhà có 1 người bị bệnh nặng phải đi bệnh viện đã gieo neo, đằng này lại 2 người như nhà bà Thủy thì đúng là cùng cực. Tình làng nghĩa xóm, bà con trong tổ tự quản, trong xóm cũng chỉ giúp đỡ được ít nhiều, chủ yếu là động viên tinh thần.

Chiều 26/6, khi đang chăm con trai bệnh nặng ở nhà, cầm điện thoại nghe người thân gọi về từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông báo bệnh ung thư của ông Tùng đã di căn sang phổi, liên tục nôn ra máu, bà Thủy thở dài trong đau khổ.

Những năm qua, bà đã cố gắng để chạy chữa, chăm sóc cho chồng với tinh thần “còn nước còn tát”, “sống ngày nào hay ngày đó”, nhưng giờ có lẽ bà đã “lực bất tòng tâm”. Nhìn con trai nằm bất động trước thềm nhà, nước mắt bà Thủy lăn dài trên gò má, thương chồng, thương con nhưng không biết làm sao.

Nói về hoàn cảnh nhà bà Thủy, anh Phạm Viết Tùng - Bí thư Đoàn xã Đồng Văn (Thanh Chương) chia sẻ: Gia đình bà Thuỷ thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nay cả chồng và con đều mắc bệnh nặng, khiến cho gia cảnh càng túng quẫn hơn. Hoàn cảnh của gia đình bà rất cần sự quan tâm của cộng đồng xã hội.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình bà, tuổi trẻ địa phương cũng đang kêu gọi đoàn viên, thanh niên, các mạnh thường quân… chung tay quyên góp, giúp đỡ gia đình bà trong lúc hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Dương Thị Thủy, xóm Tiên Quánh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0365.987.334. Số tài khoản 3615205544500. Ngân hàng Agribank. Hoặc Phòng Truyền thông - Báo Nghệ An, số 378, đường Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 02388.600.006