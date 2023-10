Hành trình làm lại cuộc đời của ông chủ 9X

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Quỳnh

Đứng dậy sau vấp ngã

Theo chân cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Nam Đàn, chúng tôi đến tham quan cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm giò me của gia đình anh Nguyễn Văn Huy (SN 1994), ở xóm 2, xã Nam Nghĩa (Nam Đàn).

Vừa thoăn thoắt sắp xếp các sản phẩm, Huy vừa cười và chia sẻ với chúng tôi “Nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, động viên nên mới có em ngày hôm nay anh chị ạ”. Sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai, học hết cấp 3, Huy quyết định không thi đại học mà ở nhà giúp bố mẹ làm ăn. Năm 2015, Huy lập gia đình và lần lượt chào đón những đứa con ra đời. Niềm vui cứ thế nhân lên trong gia đình nhỏ ấy.

Nguyễn Văn Huy tại cơ sở sản xuất, chế biến của mình. Ảnh: An Quỳnh

Thế nhưng, năm 2020, chỉ vì thiếu suy nghĩ và bồng bột, bị bạn bè lôi kéo, người bố trẻ đã vi phạm pháp luật và bị TAND huyện Nam Đàn xử phạt 16 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". Thời điểm ấy, đứa con thứ 2 của Huy chỉ mới sinh được 2 ngày, mọi thứ gần như sụp đổ trong mắt người bố trẻ. “Lúc tòa tuyên án, em hối hận lắm, chỉ vì nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật, đi trả thù ra oai giúp bạn mà em phải trả giá đắt. Bản thân vào tù, vợ và con phải nhờ ông bà nội chăm sóc với nhiều nỗi lo chồng chất…”, Huy tâm sự.

Thụ án ở tại Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại huyện Thanh Chương), lúc vào trại, Huy cứ nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc, lòng ngổn ngang mặc cảm tội lỗi, xấu hổ với người thân, làng xóm. Thế nhưng, được sự quan tâm của Ban Giám thị trại giam, sự động viên kịp thời của cán bộ quản giáo, gia đình và hơn hết là khao khát mong muốn được trở về bên gia đình, vợ con.

Huy đã nỗ lực phấn đấu chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam. Nhờ cải tạo tốt tháng 3/2021, Nguyễn Văn Huy được đặc xá ra tù trước thời hạn 7 tháng. Bên cạnh niềm vui hòa nhập cộng đồng, anh cũng canh cánh nỗi lo bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Vậy nhưng, khi trở về địa phương, anh được mọi người quan tâm, động viên tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Dần dần sống trong tình yêu thương của gia đình, sự đùm bọc của làng xóm, ông bố trẻ đặt quyết tâm phải đứng dậy sau vấp ngã, phải sống có ích cho gia đình và xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nỗ lực phát triển kinh tế gia đình

Với lợi thế gia đình có truyền thống sản xuất và buôn bán giò me Nam Nghĩa, Nguyễn Văn Huy mong muốn vừa duy trì được ngành nghề kinh doanh của gia đình, vừa đưa được nhiều sản phẩm thương hiệu của địa phương đến với nhiều vùng, miền hơn nữa. Được sự động viên của người thân, Huy đã bắt đầu tìm hiểu kinh nghiệm làm ăn của các mô hình kinh tế giỏi tại địa phương và bạn bè, đồng thời mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất.

Nguyễn Văn Huy (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện cùng cán bộ phụ trách. Ảnh: An Quỳnh

Đến nay, cơ sở sản xuất giò me của gia đình anh đã mở được 2 chi nhánh, chuyên cung cấp giò me đạt chuẩn 4 sao OCOP và các sản phẩm liên quan cho các đại lý, siêu thị, khách sạn lớn ở trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành lân cận.

Hầu hết là các đơn đặt hàng lớn, nhiều thời điểm phải tăng ca để đủ sản lượng nhập cho khách. Bình quân một ngày, cơ sở của anh sản xuất và bán ra thành phẩm lên tới vài tạ, thậm chí nhiều hơn hơn khi vào mùa lễ, Tết.

Nói về chiến lược kinh doanh, Nguyễn Văn Huy chia sẻ: “Để phát triển và mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất của gia đình, ngoài giò me, em đã nghiên cứu tạo thêm nhiều sản phẩm khác nhau như xúc xích, nem lụi, nem chua… để thu hút nhiều khách hàng. Em cũng áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội nhằm lan tỏa thương hiệu, vừa tăng doanh số bán hàng, tăng thu nhập, vừa giúp nhiều người biết đến sản phẩm đặc trưng địa phương”.

Là người “dám nghĩ, dám làm”, Nguyễn Văn Huy không chỉ mạnh dạn đầu tư để nâng quy mô, chất lượng, đa dạng sản phẩm, mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Hiện nay, số lượng nhân công làm việc cho gia đình Huy lên tới hơn 15 người, với tiền lương giao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Hầu hết công nhân đều sinh sống trên địa bàn và là người neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ chú trọng việc phát triển kinh tế gia đình, Nguyễn Văn Huy còn rất tích cực trong các công việc xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. “Bản thân em may mắn được nhiều người giúp đỡ để đứng dậy sau vấp ngã nên em mong muốn một phần nào đó được giúp đỡ, đồng hành cùng những số phận khó khăn, kém may mắn”, Huy chia sẻ. Trong số các trường hợp người kém may mắn được Huy giúp đỡ có em Quế Lâm (SN 1998) bị thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhận thấy cuộc sống vất vả của Quế Lâm, Huy đã động viên và nhận em vào làm việc. Dưới sự kiên trì hướng dẫn của ông chủ trẻ Nguyễn Văn Huy, từ chỗ chưa quen, lúng túng, vụng về, nay Quế Lâm đã rất thành thạo trong việc nấu và dỡ giò ra khỏi lò hông. Em làm việc rất chỉn chu, tỉ mỉ và hiện đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không cần ai giúp đỡ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Trọng Tấn - cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Nam Đàn) cho biết: Để hỗ trợ cho những người chấp hành xong án trở về địa phương được thuận lợi trong việc tái hòa nhập cộng đồng, hàng năm chúng tôi đều xây dựng các lớp tập huấn định hướng, hướng nghiệp cho các đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp họ tìm được công việc ổn định để xây dựng cuộc sống mà còn tư vấn, hỗ trợ mặt tâm lý để họ vượt qua mặc cảm, tự tin làm lại cuộc đời. Trường hợp anh Nguyễn Văn Huy là một trong những ví dụ điển hình.

Với những cố gắng không ngừng của bản thân, tháng 10/ 2022, Nguyễn Văn Huy được mời tham dự Diễn đàn Văn hóa doanh nhân Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Tại đây, cơ sở sản xuất giò me của Nguyễn Văn Huy vinh dự được tặng giấy chứng nhận một trong những doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Ban Tổ chức trao tặng. Không chỉ vậy, cũng trong năm 2022, Huy còn được Công an huyện Nam Đàn chọn xây dựng “Điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng” của huyện.

Cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Huy được biểu dương tại Diễn đàn Văn hóa doanh nhân Việt Nam năm 2022. Ảnh: An Quỳnh

Tấm gương của Huy đã góp phần lan tỏa hình ảnh những người lầm lỗi hoàn lương, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại địa phương. Đồng thời, thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, tạo điều kiện cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.