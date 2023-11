Hành trình trốn nã của thiếu phụ trẻ cầm đầu đường dây 'ship' ma túy

Cháu kéo cô ruột vào đường dây ma túy

Hà Thị Bé Dung (SN 1992), là con đầu trong gia đình có 4 anh, chị em ở huyện Quế Phong. Học hết lớp 9 thì Dung nghỉ, sau đó lập gia đình với người chồng lớn hơn 2 tuổi. Theo lời kể người thân, cuộc sống của Dung không đầm ấm như bao người phụ nữ khác bởi những xáo trộn. Trong đó, chồng của Dung là người nghiện ma túy, từng có thời gian vào tù. Mẹ của Dung cũng phải vào tù chấp hành án vì phạm tội liên quan đến ma túy. Vì cuộc sống mưu sinh, Dung đưa các con vào Tây Nguyên sinh sống và chọn xã Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) để an cư. Dù xa quê nhưng người phụ nữ này vẫn thi thoảng về thăm nhà. Từ những lần về lại Quế Phong, Hà Thị Bé Dung đã cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy thuê từ Nghệ An vào Đắk Lắk.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Để thiết lập nên đường dây, Dung còn tuyển thêm 2 đồng phạm là người cô ruột Hà Thị Mùi (44 tuổi), trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu và Trương Văn Thịnh (20 tuổi), trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 9/2022, trong lần về thăm quê, Dung gặp người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ). Người này đặt vấn đề thuê Dung đưa ma túy vào Đắk Lắk sẽ có tiền công 70 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, Dung đồng ý. Tuy nhiên, thiếu phụ này không trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển ma túy mà liên hệ thuê Trương Văn Thịnh và Hà Thị Mùi thực hiện. Với mỗi đối tượng, Dung hứa trả tiền công 13 triệu đồng. Thịnh đồng ý nên đã bắt xe khách về Nghệ An để nhận nhiệm vụ.

Ngày 17/11/2022, Dung gọi điện chỉ đạo cho cô ruột đến khu vực Dốc Chuối (thuộc xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) để nhận ma túy từ một người không quen biết. Nhận lệnh, Mùi chạy xe máy đi nhận “hàng” rồi bỏ ma túy vào bì xác rắn. Sau đó, Mùi đến Bến xe thị trấn Kim Sơn tìm gặp được Thịnh từ số điện thoại mà người cháu cung cấp. Khi gặp nhau tại bến xe, Mùi đã chở Thịnh kẹp theo ma túy chạy theo hướng về xuôi. Đi được một đoạn thì gặp xe khách nên Thịnh lấy ma túy bỏ vào ba lô rồi bắt xe để vào Đắk Lắk. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, Trương Văn Thịnh đã bị công an bắt giữ cùng tang vật là gần 1,2 kg ma túy. Từ lời khai của Thịnh, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Hà Thị Mùi.

Hành trình trốn truy nã

Riêng đối với Hà Thị Bé Dung, sau khi hay tin 2 đồng phạm bị bắt, đối tượng này liền bỏ trốn khỏi địa bàn Nghệ An. Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau khi bỏ trốn, Dung ngược vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống như chưa gây ra vụ việc gì. Trong thời gian trốn truy nã, Dung sinh thêm đứa con với người chồng hờ.

Theo lời khai của Dung, vì biết bản thân đang bị công an truy nã nên không dám sử dụng tên, tuổi thật của mình. Thay vào đó, đối tượng này đã mượn giấy tờ của một người phụ nữ khác để làm thủ tục nhập viện sinh con. Do phải sinh mổ trước ngày dự sinh nên sản phụ ấy ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Hà Thị Bé Dung luôn tin rằng, với việc bỏ trốn kín kẽ của mình thì cơ quan chức năng sẽ khó tìm ra tung tích.

Bị cáo Dung khai về hành trình trốn truy nã. Ảnh: Trần Vũ

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án liên quan đến thiếu phụ này vẫn luôn được cơ quan điều tra theo dõi. Khoảng tháng 6/2023, sau khi nắm thông tin Hà Thị Bé Dung đang lẩn trốn ở Tây Nguyên, một tổ công tác đã vào tận nơi xác minh, phối hợp với công an địa phương để truy bắt đối tượng trốn truy nã. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/6/2023, Hà Thị Bé Dung bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Ea Wy, huyện Eah’Leo (Đắk Lắk).

Theo trinh sát, lúc thấy cơ quan công an ập vào, Dung tỏ ra hốt hoảng vì cứ nghĩ thân phận của mình đã được che giấu kỹ. Ngay cả việc sinh con đối tượng trốn truy nã cũng kịp tạo cho mình một thân phận mới, tên gọi mới. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dung buộc phải tra tay vào còng số 8. Cơ quan công an sau đó đã di lý đối tượng này về Nghệ An để phục vụ cho công tác điều tra. Thời điểm bị bắt theo lệnh truy nã, Dung sinh con chưa đầy tháng.

Trả giá

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa 3 bị cáo gồm: Hà Thị Bé Dung, Hà Thị Mùi và Trương Văn Thịnh cùng ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị truy tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy nhưng bị cáo Dung tỏ ra khá bình thản. Với đôi kính cận, làn da trắng, nữ bị cáo liên tục ngoái đầu xuống nhìn người thân. Khi bị nhắc nhở, Dung lại quay lên để trả lời những câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo này thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vì hám lợi 70 triệu đồng. Dung khai không trực tiếp thực hiện hành vi nhận và giao ma túy mà đã thuê Thịnh và cô ruột làm nhiệm vụ. Khai về hành vi trốn nã, Dung trình bày sau khi nghe tin đồng phạm bị bắt vì lo sợ nên đã trốn vào Đắk Lắk. Trình bày về việc sinh đứa con thứ 4, nữ bị cáo cho hay, bản thân đã mang thai trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình trốn truy nã, do sinh non trước tháng nên mới có sự chênh lệch về thời gian mà bị cáo bỏ trốn, sinh con và bị bắt như vậy. Bị cáo trình bày hiện sức khỏe yếu do mới sinh con và đứa con út mới hơn 4 tháng tuổi để xin tòa cho mình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để nuôi con cho đến khi đứa bé đủ 36 tháng tuổi mới thi hành án.

Hầu tòa cùng người cháu, bị cáo Mùi nhiều lần bật khóc, dùng tay gạt vội những giọt nước mắt khi bị xét hỏi. Nữ bị cáo khai nhận đã tham gia vào việc vận chuyển ma túy khi được Dung thuê và đã nhận tiền. Về số tiền 13 triệu đồng hưởng lợi trong vụ án đã nộp tiền học cho con và chi tiêu cá nhân hết. Mùi chia sẻ, những ngày tháng bị tạm giam thấy có lỗi với các con cùng mẹ già. Nhiều đêm dằn vặt, không hiểu tại sao lại dễ dàng sa chân vào con đường mua bán ma túy đến vậy. Mùi sụt sùi và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc các con khi chồng đã qua đời.

3 đứa con của bị cáo Dung buồn bã rời phiên tòa khi mẹ vào tù với bản án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Xét thấy trong vụ án này bị cáo Hà Thị Bé Dung phạm tội với vai trò cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dung tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, 2 bị cáo Hà Thị Mùi và Trương Văn Thịnh cùng lĩnh án 20 năm tù. Lời đề nghị xin được áp dụng biện pháp ngăn chặn để trở về chăm sóc đứa con thứ 4 cho đến khi 36 tháng tuổi không được tòa chấp nhận, Dung lặng lẽ rời tòa. Chứng kiến cảnh mẹ bị áp tải ra xe bít thùng để về trại tạm giam, 3 đứa con lớn của nữ bị cáo đều khóc sụt sùi.

Như vậy, phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, cả 3 bị cáo đều phải trả giá đắt. Điều đáng nói, không chỉ phải chôn chặt cuộc đời sau song sắt, mà việc phạm tội của các bị cáo còn khiến gia đình, con cái phải liên lụy, chịu nhiều thiệt thòi, trở thành gương mờ, gương xấu đối với những đứa trẻ đang như tờ giấy trắng./.