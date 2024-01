Hiệp định Paris: Cánh cửa đến hòa bình và bài học bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

(Baonghean.vn) - Sáng 26/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an thành phố Vinh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.