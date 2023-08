Hôm nay ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa ở vụ án thứ 4

(Baonghean.vn) - Chiều 22/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 -2023.