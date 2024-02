Hơn 10.000 việc làm ở Nghệ An chờ lao động trong những ngày đầu năm mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhiều lao động "nhảy" việc

Ngày 6/1 Âm lịch tức ngày 15/2/2024 là ngày đầu tiên làm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An. Trong ngày này cũng đã chứng kiến số lao động đến nộp hồ sơ để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến với gần 700 hồ sơ, cao nhất trong gần 1 năm trở lại đây. Dù phải làm việc quá tải nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên ở Trung tâm việc làm đã cố gắng làm thêm giờ để có thể tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của người lao động.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để tìm kiếm cơ hội đổi việc. Ảnh: Mỹ Hà

Theo đại diện của Trung tâm, sở dĩ số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gia tăng bởi thời điểm giáp Tết lao động của Nghệ An ở các tỉnh, thành khác về nhiều. Trong khi đó, do nghỉ Tết nên khoảng một tuần Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ, dẫn đến lượng hồ sơ bị dồn lại trong nhiều ngày. Số lao động đến làm thủ tục thất nghiệp chủ yếu là do công ty bị phá sản, một số công ty tinh giản lao động. Ngoài ra, một số lao động vì mức lương không đảm bảo nên có nhu cầu được chuyển việc.

Trở về từ Long An, anh Nguyễn Văn Hồng - xã Nghi Kiều, Nghi Lộc cho biết, trước đây công nhân ở các tỉnh miền Nam khá dễ dàng kiếm việc làm với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây do các đơn hàng giảm, công việc không ổn định nên một công nhân làm trong lĩnh vực giày da như anh chỉ kiếm được khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Số hồ sơ làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến. Ảnh: Mỹ Hà

Vì thu nhập thấp nên dịp nghỉ Tết anh quyết định về nhà và mong muốn tìm kiếm được việc làm ở quê để có thể ổn định cuộc sống. Sau hơn 30 phút tìm hiểu, anh cho biết đã tìm thấy một số công việc phù hợp ở thành phố Vinh trong lĩnh vực khách sạn và mong sớm được kết nối với doanh nghiệp để được phỏng vấn.

Vợ chồng chị Trần Thị Mùi cũng đến từ xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Cả hai đã có 20 năm làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai với nhiều lĩnh vực khác nhau như làm việc trong dây chuyền sản xuất máy photocoppy, lắp ráp máy với thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng. Dù đã có 3 con, trong đó con trai đầu đang học trường chuyên ở tỉnh Đồng Nai nhưng năm nay, vợ chồng anh quyết định về quê vì “ở đây có nhà, có gia đình, không phải quá bon chen nơi đất khách quê người”.

Sau gần 20 năm làm việc tại Đồng Nai, hai vợ chồng đến từ huyện Nghi Lộc quyết định về quê để ổn định cuộc sống. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ thêm về nguyện vọng của mình, chị Trần Thị Mùi cho biết: Tôi xác định khi về quê lương và thu nhập sẽ giảm và tôi mong muốn tìm được công việc khoảng 6 triệu đồng/tháng cộng với làm thêm. Hiện tại, công việc khá nhiều nhưng tôi đang phải cân nhắc vì với lao động ngoài 40 tuổi như tôi nếu công việc quá áp lực sẽ không phù hợp.

Hàng nghìn việc làm đầu năm mới

Số lượng lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm tăng nhanh vào dịp đầu năm mới dường như là điều đã được báo trước. Không chỉ tìm kiếm việc làm trong tỉnh, nhiều người còn đến để tìm kiếm cơ hội đi xuất khẩu lao động, trong đó có nhiều người đã tốt nghiệp đại học.

Anh Nguyễn Trọng Kha nhà ở xã Hưng Phú - huyện Hưng Nguyên đến Trung tâm để nhờ tư vấn cho gia đình về việc đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Trước đó, anh Kha đã tốt nghiệp ngành cầu đường - Đại học Xây dựng và đã làm việc 3 năm ở Hà Nội. Tuy nhiên, vì công việc không ổn định, lương thấp nên gia đình quyết định tìm cơ hội việc làm ở nước ngoài…

Một phụ huynh đến từ huyện Hưng Nguyên tìm kiếm cơ hội xuất khẩu lao động cho con trai đã tốt nghiệp đại học. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về thị trường lao động ngoài nước, ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm cho biết: Hiện nay, có nhiều thị trường cho lao động lựa chọn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan, Algeria với nhiều ngành nghề khác nhau như chế biến thực phẩm, cơ khí, xây dựng, may công nghiệp.

Trong các ngành nghề, thị trường lao động Hàn Quốc được nhiều lao động lựa chọn, nhất là sau khi Hàn Quốc đã mở cửa trở lại với 3 địa phương ở Nghệ An là Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò. Trước tết, Nghệ An đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ đăng ký thi tiếng Hàn và số lao động đăng ký đến từ các địa phương này chiếm khá lớn.

Hàng nghìn việc làm đang chờ lao động dịp đầu năm mới. Ảnh: Mỹ Hà

Trong nước, đến thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tiếp nhận hơn 10.000 việc làm từ các doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau như sản xuất giày da, sản xuất điện tử, sản xuất khuôn đúc vỏ điện thoại, đồng hồ...

Trong đó riêng Khu công nghiệp WHA đang cần hơn 2.000 lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare - ICT Nghệ An cần 1.000 công nhân sản xuất điện tử, Công ty Cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ cần tuyển 500 công nhân may mặc.

Ngoài ra, nhu cầu việc làm ngoại tỉnh cũng rất cao như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cần 300 lao động là nhân viên, kỹ thuật sản xuất, nhân viên bảo dưỡng, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng cần 700 công nhân kỹ thuật làm trong lĩnh vực lắp ráp ti vi với mức lương từ 10 - 13 triệu đồng/tháng.