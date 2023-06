Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 13/6

(Baonghean.vn)- Dù có ý kiến từ phía luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung xin hoãn phiên tòa do bà Nguyễn Phương Thúy - là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Nhưng sau khi hội ý, Hội đồng Xét xử quyết định tiếp tục xét xử.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng nay, 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã bắt giữ 22 đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.

Hôm 11/6, ngay trước thềm Quốc khánh Nga, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko khẳng định, Nga phải vững mạnh về mọi mặt, từ công nghệ, kinh tế, xã hội, tinh thần, cho đến quân sự, an ninh.

(Baonghean.vn) - Ở cuộc so tài có tính chất cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng A, Nhi đồng Hưng Nguyên đã tận dụng tốt hơn những cơ hội có được và giành chiến thắng xứng đáng trước Nhi đồng Thái Hòa.

(Baonghean.vn) - Hoàng Văn Toản của Công an Hà Nội trở thành 1 trong 3 gương mặt U23 Việt Nam được chọn vào nhóm chủ chốt của ĐT Việt Nam; Công Phượng là 1 trong 2 trường hợp khiến HLV Philippe Troussier không khỏi băn khoăn. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Cơ quan chức năng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hải là kiểm sát viên công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.

(Baonghean.vn) - Các vùng ở Nghệ An tiếp tục có nắng nóng, đặc biệt vùng núi có nắng nóng gay gắt.

(Baonghean.vn) - Ngày 12/6 sẽ diễn ra các trận đấu tranh ngôi đầu bảng ở cả lứa tuổi Thiếu niên và Nhi đồng. Các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử, Youtube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An (tích xanh). Lịch thi đấu cụ thể như sau: