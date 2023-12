Khởi tố người phụ nữ 'mua bán người' đội lốt môi giới lao động đi Dubai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Huỳnh Thị Ngọc Lê (32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán người”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2020 đến nay, Huỳnh Thị Ngọc Lê làm công việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động tại quận Liên Chiểu. Qua người khác giới thiệu, Lê làm quen với một người tên H. (quê tỉnh Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại Tiểu vương quốc Dubai) và được người này cho biết đang cần tuyển lao động Việt Nam sang Dubai làm việc với mức lương hấp dẫn.

Quá trình trao đổi, hai người thống nhất: Lê được giao phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người lao động tại Việt Nam để gửi cho H. Sau đó, H. sẽ phụ trách làm visa và đón lao động ở Dubai.

Cơ quan công an làm việc với Huỳnh Thị Ngọc Lê.

Điều kiện đưa ra là H. thu của Lê 1.000 USD/lao động, còn Lê thu bao nhiêu của lao động thì người này không can thiệp.

Sau khi thống nhất, Lê thông báo tuyển dụng và trong 2 ngày (30/6 và 20/7/2023), Lê đã đưa 5 lao động xuất cảnh đi Dubai qua Cửa khẩu Sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Khi đến Dubai, 5 lao động được H. đón, bố trí đến một công ty do người Trung Quốc làm chủ để làm việc. Tại đây, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng Internet.

Khi phát hiện công việc không đúng cam kết, các nạn nhân và gia đình liên tục đòi Lê đưa về nước nhưng Lê không thực hiện.

Đến đầu tháng 8/2023, gia đình bà P. (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tự đưa được 2 người thân về nước an toàn, 3 người còn lại vẫn còn ở Dubai nhưng chưa rõ tung tích vì bị bán qua nhiều công ty khác nhau.

Từ tố cáo của nạn nhân, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác định Lê thu của 5 lao động tổng số tiền 265 triệu, chuyển cho H. 115 triệu đồng, số còn lại chiếm đoạt.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lê, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.