Làm rõ, xử lý nghiêm vụ phá 0,65 ha rừng tự nhiên tại xã Mai Sơn (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến tham gia các lễ hội đầu Xuân, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các điểm văn hóa tâm linh...