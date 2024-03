Lý do không nên vắt chanh vào bún, phở đang nóng

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào - chất dinh dưỡng chống oxy hóa thiết yếu - giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hấp thu sắt, tăng cường sức khỏe của xương, da, tóc và mắt. Một số người thích cho chanh vào các món ăn do có hương vị thơm, chua dịu. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý bạn không vắt chanh vào thức ăn còn nóng để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại quả này.

Chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Juhi Kapoor đánh giá cao về chanh: “Việc sử dụng chanh thực sự quan trọng trong thói quen nấu ăn hằng ngày vì chanh chứa nhiều vitamin C - một chất dinh dưỡng thiết yếu. Cơ thể chúng ta không lưu trữ hoặc sản xuất vitamin C, do đó việc bổ sung vitamin C thường xuyên thực sự quan trọng để có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao”.

Thói quen vắt chanh vào bún phở còn nóng không gây hại nhưng làm giảm giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Tuy nhiên, theo Indian Express, chuyên gia Kapoor cho rằng bạn nên tránh vắt chanh vào các món ăn đang nóng hổi. Vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt và dễ bị nhiệt phá hủy. “Đây là lý do bạn không nên cho nước chanh vào thức ăn còn nóng hoặc đang nấu trên bếp. Thói quen này khiến vitamin C trong chanh bị phá hủy và bạn không thể nhận được đầy đủ lợi ích”, cô nói thêm.

Nữ chuyên gia khuyên bất cứ khi nào bạn muốn sử dụng chanh để chế biến thực phẩm, hãy để thức ăn nguội một chút trước khi vắt chanh vào.

Tiến sĩ Sawinder Kaur, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Lovely Professional (Ấn Độ), cũng đồng ý với quan điểm trên: “Vitamin C nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng. Sự phân hủy vitamin C có thể xảy ra ở nhiệt độ từ 30 độ C tới 85-95 độ C tùy theo thời gian tiếp xúc. Vitamin này cũng hòa tan trong nước. Cho nước chanh vào thức ăn nóng có thể phá hủy vitamin và ảnh hưởng hoạt động của các enzyme”.

Tương tự như vậy, bạn chỉ nên uống nước chanh ở nhiệt độ phòng.

Uống nước chanh nóng rất dễ chịu, đặc biệt trong thời tiết lạnh, giúp cơ thể có cảm giác ấm áp, giảm nghẹt mũi, viêm họng. Trong khi đó, nước chanh đá đem lại cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, như giải thích ở trên, nước nóng có thể phá hủy enzyme và vitamin C còn uống nước chanh đá cản trở lợi ích tiêu hóa của loại quả này.

Tác dụng của nước chanh

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C, hóa chất thực vật flavonoid và chất chống oxy hóa tăng cường sức khỏe và tinh thần của bạn theo nhiều cách.

Giảm nguy cơ đột quỵ: Hiệp hội Tim mạch Mỹ phát hiện trái cây họ cam quýt, bao gồm cả chanh, có thể giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở phụ nữ.

Duy trì huyết áp khỏe mạnh: Theo Future Fit, nghiên cứu của Nhật Bản trên 101 phụ nữ cho thấy những người đi bộ và tiêu thụ chanh thường xuyên có huyết áp thấp hơn những người không có các thói quen này.

Ngăn ngừa ung thư: Chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây ung thư. Trong khi đó, chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Ngăn ngừa hen suyễn: Nghiên cứu cho thấy vitamin C mang lại một số lợi ích sức khỏe quan trọng cho người mắc bệnh hen suyễn đồng thời giảm nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn.

Chống thiếu sắt: Thiếu sắt sẽ dẫn tới thiếu máu là tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng phổ biến ở các nước đang phát triển. Kết hợp thực phẩm giàu chất sắt và vitamin C, chẳng hạn như chanh, sẽ giúp cơ thể hấp thụ chất sắt.