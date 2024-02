Lý do rạn nứt giữa ban lãnh đạo dân sự và quân sự Ukraine

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times xuất bản ngày 24/2, Tướng Viktor Nazarov đã tiết lộ lý do về một trong những lý do dẫn đến sự rạn nứt giữa ban lãnh đạo quân sự và dân sự của đất nước vào năm ngoái. Ông lưu ý rằng các quan chức quân đội gặp rắc rối trước những yêu cầu từ chính quyền Kiev, khi chính phủ muốn quân đội vạch ra “một lộ trình chiến thắng mà không cho họ biết số lượng quân, đạn dược và quân dự trữ mà họ cần để thực hiện bất kỳ kế hoạch nào”. Vị tướng này than, đây là một trong những yếu tố mà ban lãnh đạo dân sự “không hiểu hoặc không muốn hiểu” khi yêu cầu quân đội đưa ra các kế hoạch chiến lược mà lại không có nguồn dự trữ chiến lược.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn CNN hồi đầu tháng này, Tướng Zaluzhny đã chỉ trích “sự không hoàn hảo của khung pháp lý”, cũng như sự độc quyền một phần của ngành công nghiệp quốc phòng, mà ông cho rằng đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn sản xuất và làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc vào các chuyến hàng vũ khí nước ngoài.

Trong bài báo tháng 11 cho tờ Economist, cựu chỉ huy hàng đầu Ukraine cũng cho rằng cuộc xung đột hiện đang rơi vào tình trạng “bế tắc”, khi cả hai bên đều có khả năng công nghệ để biết bên kia đang làm gì, khiến bất kỳ tiến bộ nào trên chiến trường đều trở thành vấn đề.

Tổng thống Zelensky đã sa thải Zaluzhny, người giám sát cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái, cũng như một số chỉ huy hàng đầu khác vào đầu tháng này. Tổng thống Ukraine đã mô tả quyết định này là “sự khởi động lại”, lưu ý rằng “một số thứ không thay đổi trong khoảng thời gian gần đây”. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông đưa tin, ông Zelensky muốn loại bỏ Zaluzhny như một đối thủ chính trị tiềm năng, người được lòng các binh sĩ. Zaluzhny được thay thế bởi Tướng Aleksandr Syrsky, người mà Politico mô tả là “đồ tể” không được lòng quân đội, những người bất mãn với việc ông sẵn sàng ném họ vào “các cuộc tấn công không có kết quả”.

Ngay cả trước khi Ukraine hỗn loạn rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdeevka ở Donbass, Syrsky đã thừa nhận Kiev đang ở trong tình thế tiền tuyến “khó khăn”. Ông cũng nói rằng Ukraine hiện đã "chuyển đổi" từ hành động tấn công sang phòng thủ chiến lược.

Tuy nhiên, bình luận về cuộc cải tổ lãnh đạo cấp cao, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moskva không kỳ vọng điều này sẽ có tác động đáng kể đến chiến trường./.