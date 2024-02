Mạnh tay với tệ nạn cờ bạc đầu Xuân

Triệt xoá nhiều đường dây “ khủng”

Hiện nay, tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao đánh bạc trên không gian mạng với mạng lưới, quy mô lớn đang gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và kéo theo nhiều hệ lụy đi kèm.

Ngay trong những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An, đã lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn do hai đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định tang số đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc trên là 2 đối tượng Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973), cùng trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giúp việc cho Thao và Thảo còn có nhiều đại lý cấp dưới tại các tỉnh, thành Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình.

14 đối tượng trong chuyên án đánh bạc 200 tỷ đồng bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (SN 1962), trú tại huyện Nghi Lộc. Ngoài Thu, cơ quan Công an cũng xác định thêm 7 đối tượng khác trong đường dây gồm: Uông Thị Nga (SN 1963), Nguyễn Song Đông (SN 1964) cùng trú tại thành phố Vinh; Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967), Đặng Thị Bính (SN 1979), Lê Hải Hà (SN 1978), cùng trú tại huyện Nghi Lộc và Trần Văn Mai (SN 1971), trú tại huyện Hưng Nguyên.

Các đối tượng trong đường dây có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi (nhận bảng lô đề qua ứng dụng Zalo, Telegram, thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát) nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12-15/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tỉnh Nghệ An và Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ 22 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác.

Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây đánh bạc 200 tỷ là Nguyễn Thị Thu, trú tại huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Bước đầu xác định tính từ thời điểm từ đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 9/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, trong thời gian từ ngày 28/1 đến ngày 3/2/2024, các lực lượng thuộc Công An nghệ An đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net.

Theo đó, bắt 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… xác định tang số đánh bạc lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm rõ Hà Văn Hiếu (SN 1999), hiện trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai quản lý 1 tài khoản tổng là đối tượng cầm đầu đường dây. Sau khi đã có tài khoản, Hiếu lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để thảo luận và tìm mọi cách giới thiệu thêm những người chơi mới vào đánh bạc trên hệ thống của Hiếu để Hiếu hưởng hoa hồng.

Đối tượng cầm đầu Hà Văn Hiếu. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, giúp việc đắc lực cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (SN 1996), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh; Trương Văn Công (SN 1997), trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Ngoài 4 đối tượng trên, đường dây đánh bạc của Hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Trọng Tuấn

Đây là nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mang tính chất công nghệ cao, phạm tội chủ yếu trên không gian mạng, các đối tượng phạm tội trải dài trên khắp cả nước, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng sim rác để hoạt động phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Sơn, trú tại xóm 3 xã Nghi Phú (Thành phố Vinh) cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Trước đó, ngày 4/1/2024, Công an TP. Vinh đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 12 đối tượng (gồm 7 nữ, 5 nam; độ tuổi từ 28 đến 51) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Sơn (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Bước đầu, Công an TP. Vinh đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 4/1 là hơn 500 triệu đồng.

Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an thành phố Vinh bắt giữ. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2024, qua công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 vụ, 48 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ yếu là đánh bạc trên không gian mạng.

Kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn

Theo nhận định của ngành cuối năm, vào dịp cuối năm và thời điểm áp Tết một số loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc lại nổi lên. Bên cạnh việc sử dụng mạng internet, mạng viễn thông với các hình thức như lô đề, cá độ bóng đá, lợi dụng các trò chơi điện tử như máy bắn cá để đánh bạc; còn có phương thức đánh bạc truyền thống như xóc đĩa, ba cây, đá gà… mang tính giải trí “ăn tiền".

Đây cũng là thời điểm các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp lợi dụng để hoạt động, nhằm lôi kéo các con bạc “không chuyên”, người dân địa phương, con em ở xa quê về ăn Tết tham gia sát phạt để thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ từ một chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc công cao Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nhất là vấn nạn cờ bạc dịp Tết Nguyên đán, giữ vững sự yên bình cho người dân vui Xuân, đón Tết, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã triển khai các đợt ra quân cao điểm, đấu tranh mạnh, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc; tập trung rà soát, lập án triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tích cực tham gia tố giác tội phạm cờ bạc.

Trước đó, ngày 21/5/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 4177/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16.

Toàn cảnh Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, như người xưa đã đúc kết “cờ bạc là bác thằng bần”, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức về những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc gây ra. Từ đó cảnh giác trước những chiêu trò lôi kéo của các đối tượng tổ chức đánh bạc, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Bởi hành vi này không chỉ mang lại sự thiệt hại về vật chất mà còn là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh.