Nghệ An có 6 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, pub đủ điều kiện hoạt động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 399 cơ sở karaoke, quán bar, pub thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC.

Trong đó, 172 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 221 cơ sở tự dừng hoạt động, chỉ có 6 cơ sở thuộc địa bàn thành phố Vinh đủ điều kiện hoạt động, gồm: Bar Seven, Bar Zuly, Pub The Local, Karaoke Vertu, Karaoke Apec, Karaoke 48.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu: Đ.T

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Nghệ An), trong thời gian qua, cùng với thành lập các tổ công tác để hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại (là lý do phải ngừng hoạt động đến thời điểm hiện nay) gồm: vật liệu dùng trang trí, cách âm không đạt tiêu chuẩn; hành lang, lối thoát nạn không đảm bảo; chưa đấu nối hệ thống âm thanh với hệ thống báo cháy…

Thông báo cơ sở karaoke không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và an ninh, trật tự. Ảnh tư liệu: Đ.C

Lực lượng chức năng đã tăng cường việc kiểm tra, giám sát, qua đó, tiến hành xử phạt 67 trường hợp không đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn lén lút hoạt động, với số tiền gần 700 triệu đồng.