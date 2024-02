Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

Cụ thể, mức thu học phí mỗi tháng/học sinh đối với địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh đối với cấp học mầm mon là 280.000 đồng; trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 130.000 đồng.

Còn đối với các xã thuộc TP.Vinh, phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện đồng bằng đối với cấp học mầm non là 200.000 đồng; trung học cơ sở là 90.000 đồng; trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Còn tại xã thuộc thị xã; xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi); thị trấn thuộc huyện miền núi thấp, đối với cấp học mầm non là 100.000 đồng; trung học cơ sở là 60.000 đồng; trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 90.000 đồng/ tháng/học sinh.

Tại xã miền núi thuộc huyện đồng bằng; xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, đối với cấp học mầm non là 45.000 đồng; trung học cơ sở là 35.000 đồng; trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức thu học phí học trực tuyến (học online) đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 - 2024 được đề xuất bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Về mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2023-2024 được đề xuất cụ thể như sau:

Tại các phường thuộc thành phố Vinh là 280.000 đồng/tháng/học sinh; tại xã thuộc TP. Vinh, phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện đồng bằng là 200.000 đồng/tháng/học sinh.

Tại xã thuộc thị xã; xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi); thị trấn thuộc huyện miền núi thấp là 100.000 đồng/tháng/học sinh.

Tại xã miền núi thuộc huyện đồng bằng; xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến (học online) cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2023-2024 bằng 80% mức học phí học trực tiếp quy định trên.

Hiện nay, nội dung này đang được UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến rộng rãi trước khi hoàn thiện trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết “Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024”, dự kiến trong quý II/2024 để bắt đầu áp dụng từ năm học 2023 - 2024.

Việc ban hành chính sách trên nhằm tạo căn cứ pháp lý để các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên áp dụng thực hiện; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong giáo dục.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022.

Trước đó, bước vào năm học 2023 - 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong thời gian chờ Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mức thu học phí, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện tạm thu và miễn giảm học phí bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong đó, Chính phủ quy định: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”.