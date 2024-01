Nghệ An sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện vẫn lén lút hoạt động trong dịp Tết

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở, nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện vẫn lén lút hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 399 cơ sở karaoke, quán bar, pub thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, 169 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 221 cơ sở tự dừng hoạt động.

Hiện, có 9 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, pub hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và được cơ quan chức năng kiểm tra, phục hồi hoạt động gồm: Karaoke Vertu, Karaoke Apec, Karaoke thuộc Khách sạn Minh Phú, Karaoke Đại Huệ thuộc Trung tâm TM&DV Tổng hợp Đại Huệ của Hợp tác xã Đại Huệ, Karaoke Omega, Karaoke 48 thuộc Trung tâm dịch vụ thương mại kiêm trụ sở làm việc và kho hàng hóa thuộc Công ty TNHH DVTM Hương Sen; Bar Seven, Bar Zuly và Pub The Local.

Cả 9 cơ sở nói trên đều thuộc địa bàn TP. Vinh.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Tính từ ngày 16/12/2022 đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tăng cường việc kiểm tra, giám sát, qua đó, tiến hành xử phạt đối với 68 trường hợp với số tiền 780.200.000 đồng.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an Nghệ An, trong thời gian qua, cùng với tiếp tục hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Phòng tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện vẫn lén lút hoạt động.

Việc kiểm soát, xử lý nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản do nguyên nhân chủ quan, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.