Nghệ An tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 8845/UBND-NC ngày 19/10/2023 về chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa; ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Văn bản nêu rõ: Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản; trong đó có vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/3/2023 tại Km05+800, đường tỉnh 542E trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) giữa xe ô tô tải 14C-201.03 và xe mô tô 37N1-576.04, làm chết 3 người và 1 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: CTV

Bên cạnh đó, cũng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Để triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện Công điện số 902/CĐ-TTg ngày 30/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; trọng tâm là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; quá số người quy định, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; không thắt dây an toàn; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

- Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trật tự về an toàn giao thông của người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; trong đó chú trọng vào các đối tượng là thanh thiếu niên với các hành vi vi phạm như: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định; không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm tương tự khác; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin về học sinh vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý, giáo dục.

Thanh, thiếu niên kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: PV

2. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

- Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ cho lái xe kinh doanh vận tải dưới sự chủ trì của cơ quan y tế và sự giám sát của các cơ quan liên ngành tại địa phương, cập nhật và chia sẻ kịp thời thông tin về sức khỏe lái xe trên các hệ thống dữ liệu quốc gia hiện tại.

Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thái An tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe của các đơn vị vận tải trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

- Rà soát, xử lý dứt điểm và kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông, các cơ quan báo chí và người dân kiến nghị.

3. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Sở Y tế tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho các hội viên, tình nguyện viên, ưu tiên cao nhất việc cứu chữa những nạn nhân bị thương.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý giao thông rà soát đề xuất xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp. Tuyên truyền đến người dân không giao xe mô-tô, xe gắn máy cho con, em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định hoặc khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền luật giao thông cho học sinh tại các trường học. Ảnh tư liệu: PV

- Chủ trì, phối hợp với Khu quản lý đường bộ 2, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra chấn chỉnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các đơn vị thi công trên các tuyến đường đang khai thác.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp; phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp.

Ký cam kết 9 tiêu chí về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học đường. Ảnh tư liệu: An Quỳnh

-Hiệu trưởng các trường phổ thông yêu cầu cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết với nhà trường về việc bảo đảm an toàn giao thông cho con, em mình; không giao xe mô-tô, xe gắn máy cho con, em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định hoặc khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp; cha, mẹ và gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trước khi cho phép con, em mình điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện.

5. Tỉnh đoàn Nghệ An

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong các nhà trường trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hoá giao thông”; thực hiện “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giúp thanh, thiếu niên hoàn thiện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách nhận diện và phòng tránh các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các học sinh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Rà soát, đề xuất các biện pháp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh đi qua trên địa bàn; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa đường nhánh ra đường chính và xử lý bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến thuộc quyền quản lý.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo về tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ, sử dụng rượu, bia, ma túy, chạy xe quá thời gian quy định... Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn để cảnh báo tai nạn giao thông liên đến trẻ em, thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; khuyến cáo người dân không giao phương tiện cho con, em khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 kiểm tra nồng độ cồn theo hình thức lưu động. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tập trung một số lỗi thường gây ra tai nạn giao thông như: Thanh thiếu niên sử dụng mô tô xe máy, vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; vi phạm tốc độ; không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh...