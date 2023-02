Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 18/2 tại Hà Nội, nhiều doanh nhân quê Nghệ An đã ủng hộ tỉnh hơn 33 tỷ đồng xây dựng nhà cho người nghèo. Còn tại Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức hoạt động kêu gọi xây dựng 100 nhà ở cho người nghèo.

* Sáng 18/2, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt các doanh nhân là người Nghệ An tại Hà Nội để vận động đầu tư phát triển quê hương và hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Dù đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đặc thù là tỉnh có diện tích rộng, địa hình phức tạp với trên 83% là đồi núi, bị chia cắt mạnh; thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn.

Đến nay, toàn tỉnh còn hơn 55 ngàn hộ nghèo, hơn 53 ngàn hộ cận nghèo; trong đó có 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở (gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới và 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở), rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tha thiết kêu gọi bà con nhân dân tỉnh Nghệ An, các doanh nhân ở Hà Nội, đặc biệt là những doanh nhân, doanh nghiệp là người con Nghệ An ở Hà Nội phát tâm ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo có được căn nhà vững chãi, ấm áp để “an cư lạc nghiệp”, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; đóng góp sức lực, tiền của để giúp tỉnh hoàn thành được chương trình an sinh xã hội và hoàn thành được mục tiêu đến năm 2025 sẽ làm mới 9.200 căn nhà, sửa chữa được 6.100 căn.

“Tỉnh cam kết sẽ đồng hành, sẻ chia, ủng hộ, hỗ trợ để các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp là người con Nghệ An tại Hà Nội về nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định.

Cập nhất đến trưa ngày 18/2, Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được số tiền ủng hộ 33,3 tỷ đồng của các doanh nhân người Nghệ An tại Hà Nội, vượt xa so với mục tiêu đăng ký là 10 tỷ đồng.

* Còn tại Nghệ An, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt triển khai Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành ngày 10/02/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Kế hoạch số 69 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025; đồng thời phát động xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

* Trên lĩnh vực kinh tế, thời gian gần đây, tại Nghệ An, đoàn kiểm tra liên ngành liên tục phát hiện nhiều doanh nghiệp khai thác lượng cát, sỏi vượt mức cho phép trong suốt nhiều năm liền. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho hay rất khó giám sát vấn đề này.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định rõ nhiệm vụ chủ trì và nhiệm vụ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, làm cơ sở để thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế và nguồn thu cho ngân sách nhà nước…

* Sáng 18/2, hàng ngàn học sinh đã tham dự Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp tại thành phố Vinh.

Đây là hoạt động thường niên do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức.

Chương trình thu hút hàng nghìn học sinh đến từ các Trường THPT thành phố Vinh và nhiều trường khác ở khu vực lân cận của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

* Công an thành phố Vinh vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ 1 Phó Giám đốc, 2 kiểm định viên của Trung tâm về hành vi “Đưa, nhận hối lộ”, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Đưa, nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Tiến Hòa (SN 1983), trú tại xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, Trưởng dây chuyền kiểm định; Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1991), trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, là kiểm định viên; Cao Xuân Đạt (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, là kiểm định viên.

Xem video tại đây.