Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Nghệ An 6 tháng đầu năm thu ngân sách ước đạt 8.489 tỷ đồng; Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An; Lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ trơ đáy… là những thông tin nổi bật ngày 26/6.

* Ngày 26/6, đại biểu Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Một trong những nội dung được cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành là giải quyết tồn đọng liên quan đến giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân sinh. Địa phương đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Cát (Diễn Châu). Ảnh: TL

* Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là điểm sáng của tỉnh với 8 dự án, số vốn đăng ký 613,8 triệu USD; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 725 triệu USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là thông tin được nêu ra tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh. Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, từ nay đến cuối năm 2023, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đặt ra là rất cao, trong khi bối cảnh chung còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, UBND tỉnh thống nhất không đề nghị điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành mức cao nhất.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6. Ảnh: Phạm Bằng

* 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nghệ An ước đạt 8.489,35 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tàu hàng vào bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cửa Lò. Nếu lượng hàng hóa xuất và nhập đều đặn sẽ đảm bảo chỉ tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Hải

* Những ngày này, bà con nông dân huyện Thanh Chương đang tích cực thu hoạch ngô bãi. Với diện tích hàng nghìn ha, mùa ngô chính vụ bội thu đem lại cho bà con nguồn thu nhập lớn.

Bà con nông dân tích cực thu hoạch ngô bãi. Ảnh: Huy Thư

* Lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ cạn trơ, khiến tuyến đường ra bến của xã ốc đảo Hữu Khuông bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện mở đường mới để người dân đi lại thuận lợi.

Người dân xã Hữu Khuông mở đường để đi lại khi lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ trơ đáy. Ảnh: CSCC

* Trong quá trình vét giếng, một người đàn ông đã bị ngạt khí ngất dưới đáy giếng, rất may đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương cứu hộ thành công. Vụ việc vừa xảy ra tại xã Thanh Giang (Thanh Chương).