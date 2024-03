Nghệ An thực hiện tốt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Chiều 15/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị…Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Nghệ An đã huy động trên 610.000 lượt người tham gia quân đội, trong đó có trên 26.000 quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp; gần 80.000 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ; trên 32.000 dân quân tập trung; trên 43.000 thanh niên xung phong; 220.000 người tham gia dân công hỏa tuyến; trên 68.000 quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia.

Sau các cuộc chiến tranh, Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ. Số mộ liệt sĩ đang an táng trên địa bàn là 25.095 mộ. Từ năm 1984 đến nay, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 13.099 liệt sĩ (trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 471 hài cốt liệt sĩ; ở Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là 12.628 hài cốt liệt sĩ). Dự kiến, số hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo khoảng 500 - 700 hài cốt liệt sĩ.

Đội quy tập đang tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Na Mun, huyện Phả Xay, tỉnh Xiêng khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đã được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ, chính xác.

Kết quả đạt được thể hiện trách nhiệm chính trị cao, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo từng mùa khô, đồng thời, khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở địa phương, trong và ngoài nước.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An quán triệt phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã phân tích, nêu rõ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chế độ chính sách công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiến nghị đề xuất điều chỉnh, bổ sung chế độ tiền lương, tiền ăn, tiền bồi dưỡng cho các cá nhân trực tiếp khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiền bồi dưỡng sức khỏe, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm theo hệ số lương... chính sách hậu phương gia đình đối với các đối tượng thuộc biên chế của các đội tìm kiếm quy tập trong và ngoài nước để bảo đảm tính ổn định, lâu dài...

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/3/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Chung

Quá trình thực hiện đầy đủ, đồng bộ về các mặt kinh phí, phương tiện, trang bị hậu cần – kỹ thuật; tổ chức phân bổ kinh phí đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ; chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra sai sót, tiêu cực

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mùa khô 2023 - 2024, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun và Viêng Chăn. Mặc dù công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, hang đá, rừng sâu những vùng trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn sót lại nhiều; thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít và rải rác trên địa bàn; địa hình phức tạp có nhiều thay đổi, đường sá đi lại rất khó khăn… Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của Ban Chỉ đạo 515 các cấp và cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun và Viêng Chăn (Lào), cán bộ, nhân viên đội đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, sau hơn 5 tháng làm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 02 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đang được đội đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8 đến 1,5m, còn nhiều xương vụn, răng, được bọc kỹ trong tăng võng và nhiều di vật như: cúc áo, thắt lưng, giày, túi thuốc cá nhân, khăn dù, bật lửa Việt Nam, bình tông, bát ăn cơm ... Xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã chiến đấu và hy sinh vì nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thường xuyên quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt này, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chỉ huy các cấp; nâng cao ý thức, trách nhiệm và bảo đảm an toàn về mọi mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt của Bạn Lào từ tỉnh đến cơ sở, làm tốt công tác đối ngoại, dân vận; tuyên truyền, vận động Nhân dân Lào cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, từ đó chủ động nắm, khảo sát, xác minh, bảo đảm nguồn tin chính xác để đưa vào kế hoạch quy tập thời gian tới. Với quyết tâm cao nhất, ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam. Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào đang nỗ lực thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội Quy tập (18/4/1984 - 18/4/2024).

Để tìm kiếm và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với đất Mẹ Việt Nam, các anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ khi nắm được thông tin tiến hành xác minh và khảo sát các vị trí. Ảnh: Trọng Kiên