Nghị lực của người phụ nữ mắc chứng teo cơ, chỉ nặng 20 kg

(Baonghean.vn) - 22 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu, cán bộ hội tiêu biểu và nữ Công an cơ sở xuất sắc, đại diện cho hơn 1.300 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Nghệ An đã được Công an Nghệ An tuyên dương, tôn vinh về những thành tích xuất sắc trong năm 2023.