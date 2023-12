Nghị lực và thành tích ấn tượng của nữ vận động viên điền kinh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Chia sẻ về lý do không sử dụng tiền vệ Đinh Xuân Tiến trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC tại vòng 5 V.League, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết cầu thủ này đang có lý do nội bộ không tốt.