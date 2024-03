Người dân vùng cao Nghệ An tái đàn vật nuôi sau Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều loại vật nuôi ở vùng cao Nghệ An tiêu thụ mạnh, nên người dân tập trung tái đàn ngay trong tháng Giêng này.

Chị Vi Thị Hương ở bản Chà Lấu, xã Nậm Giải vừa tái đàn lợn đen bản địa để chăn nuôi. Ảnh: Q.An

Thời điểm này, người dân các huyện vùng cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương... tập trung tái đàn, tuy nhiên, lượng con giống không có nhiều để đáp ứng nhu cầu. Bởi trong dịp Tết vừa qua, phần lớn các hộ đã cơ bản xuất bán lợn, gà, cá thịt ra thị trường.

Gia đình chị Vi Thị Hương ở bản Chà Lấu, xã Nậm Giải (Quế Phong) vừa mua được 3 con lợn giống đen bản địa về nuôi trong chuồng. Chị Hương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình xuất bán 2 con lợn thịt cho khách được hơn 7 triệu đồng. Không để chuồng trại trống không, ra Tết chị tìm mua lợn giống về nuôi ngay, tuy nhiên, lợn giống cũng khan hiếm, vì nhiều người mua.

Gà bản địa được người dân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong chăn nuôi hàng hoá, có giá trị kinh tế cao. Ảnh: X.Hoàng

"Lợn đen bản địa dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là có sẵn, nên chi phí thấp, tuy nhiên, nuôi chậm lớn, nhưng giá bán lại cao. Hiện khách hàng mua với giá 100.000 đồng/kg đối với lợn trên 30 kg", chị Hương cho hay.

Ông Lô Minh Tường - Chủ tịch UBND xã Nậm Giải cho biết: Trong dịp Tết vừa qua, bà con trong xã đã xuất bán được nhiều lợn, gà và cá thịt. Do nhu cầu của khách hàng cao nên giá bán trong dịp Tết có nhích nhẹ so với ngày thường. Thống kê sơ bộ trong dịp Tết cho thấy, đối với lợn, bà con trong xã thu về ước khoảng 1 tỷ đồng; gà đen bản địa bà con bán được 2,7 tỷ đồng và khoảng 300 triệu đồng từ bán cá nuôi trong ao. Bởi thế, dịp ra Tết này lượng lợn thịt trên địa bàn xã khan hiếm.

"Sở dĩ lợn đen bản địa ở xã Nậm Giải được thị trường ưa chuộng là do bà con chăn nuôi theo truyền thống, thịt ngon. Cá trắm cỏ nuôi ở đây cũng nhờ có nguồn nước chảy thường xuyên nên nước trong ao luôn sạch... Bà con cho ăn lá chuối và cỏ là chủ yếu, nên thịt cá ngon. Ra Tết, bà con tập trung tái đàn và chăm sóc tốt để tạo nguồn thu nhập tại chỗ", ông Tường cho hay.

Lợn đen bản địa là đặc sản của vùng miền núi Nghệ An, luôn bán với giá cao. Ảnh: Q.An

Theo ông Phan Trọng Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Phong, Tết là dịp để bà con trên địa bàn huyện xuất bán các vật nuôi mang tính đặc sản như: Lợn đen, gà đen, cá... Do đó, ra Giêng này bà con tập trung tái đàn, vì thế, nguồn con giống cũng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, số lượng lợn, gà thịt dịp tháng Giêng này cũng giảm mạnh.

Gà đen, lợn đen là những vật nuôi mang tính bản địa của người dân vùng cao. Do bà con nuôi chủ yếu bằng nguồn thức ăn có sẵn như: ngô, gạo, chuối, mùng... nên chất lượng thịt đảm bảo. Do vậy, lợn ở đây được bán với giá cao: loại lợn từ 15 kg trở xuống có giá 120.000 đồng/kg; lợn 16 - 30 kg/con có giá 90.000 đồng/kg và lợn to hơn nữa có giá 70.000 đồng/kg./.