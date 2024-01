Nhiều hoạt động hướng về người nghèo nhân dịp Tết Giáp Thìn tại Kỳ Sơn

Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và đại diện lãnh đạo Công an Nghệ An đã đến thăm và tổ chức Chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024" tại Kỳ Sơn. Cùng dự có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ tặng quà “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024" tại Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Tại đây, đoàn công tác của Cục An ninh chính trị nội bộ đã trao 1.000 suất quà, bao gồm gạo và tiền mặt, cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trên địa bàn các xã Tà Cạ, Mường Típ và xã Mường Ải. Cùng với đó, đoàn đã trao 3.000 cuốn sách, vở cho 6 trường học ở các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải.

Những phần quà được trao dịp này không chỉ là sự quan tâm hỗ trợ mà còn là tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ với địa phương trong việc chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, đầy đủ, ấm áp và yêu thương hơn.

Trao quà cho người dân ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Dịp này, đoàn cũng thăm và trao quà cho Công an xã Tà Cạ, đơn vị bị sạt lở đất làm sập toàn bộ trụ sở làm việc, nay trụ sở làm việc mới đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cùng các nhà tài trợ trao các phần quà cho các em học sinh. Ảnh: Duy Khánh

Hội Nhà Báo Việt Nam phối hợp với Ngân hàng BIDV, Quỹ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình “Mùa Xuân của em, lần thứ VI” năm 2024 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh.

Tại đây, đoàn đã trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 400 ngàn đồng tiền mặt và quà Tết trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn với tổng trị giá các phần quà là 440 triệu đồng.

Ngân hàng BIDV trao 40 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh. Ảnh: Duy Khánh

Đây là chương trình từ thiện có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, để kịp thời động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết thêm đầm ấm bên gia đình.