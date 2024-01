Nhóm đối tượng làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo, thu lợi bất chính 2,5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo.